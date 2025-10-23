Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tây Cốc lần thứ I

Ngày 23/10, Hội Nông dân xã Tây Cốc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và 80 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Nông dân xã.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau khi sáp nhập từ các xã Phú Lâm, Ca Đình và Tây Cốc, toàn xã Tây Cốc có 34 chi hội. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân xã đã thành lập thêm được 2 chi hội nghề nghiệp, 2 tổ hội nghề nghiệp. Tổng số hội viên đến năm 2025 là 3.108 hội viên đạt 90,3% so với hộ nông nghiệp. Các chi, tổ hội thường xuyên được kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội đạt trên 95%.

Trong nhiệm kỳ, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, phát triển tương đối toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội nông thôn. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị, phát huy lợi thế địa phương. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Giá trị tăng thêm của ngành sản xuất nông, lâm nghiệp đạt bình quân 5,5%/năm.

Đồng thời, Hội đã tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích thâm canh theo quy trình Viet GAP, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi và phát triển bền vững bưởi đặc sản. Diện tích lúa trồng lúa hàng năm đạt 597 ha; năng suất bình quân 60tạ/ha. Diện tích bưởi hiện có 720ha, sản lượng bưởi quả đạt 8.955 tấn, giá trị sản phẩm ước đạt trên 55 tỉ đồng. Duy trì ổn định 1.146,7 ha chè, trong đó diện tích chè giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt đạt trên 75%; sản lượng chè búp tươi đạt 2,5 nghìn tấn. Tổng diện tích cây lâm nghiệp là 470 ha, sản lượng đạt 32.900 m3 . Đến nay trên địa bàn xã có 70 cơ sở chế biến lâm sản. Sản phẩm OCOP đạt kết quả đã hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, nhiều sản phẩm có thương hiệu, được tiêu thụ với số lượng lớn. Hiện trên địa bàn xã Tây Cốc có 4 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh đó, Hội đang quản lý 21 tổ vay vốn với tổng dư nợ đạt 45,8 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 809 lượt hộ hội viên được vay vốn. Công tác quản lý, thu hồi vốn được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đồng thời, Hội đã giải ngân được 1 tỷ đông nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 3 dự án với 22 hộ tham gia, góp phần thiết thực vào việc mở rộng mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho hội viên, nông dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Cốc tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân xã Tây Cốc tiếp tục xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nông dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với thời kỳ chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể”; phát huy vai trò của Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phối hợp, vận động các nguồn lực trong và ngoài địa phương để nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân.

Phấn đấu ít nhất từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên. Có ít nhất 90% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tây Cốc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tây Cốc khóa I gồm 19 đồng chí, đồng chí Lê Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tây Cốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Cốc khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Cường