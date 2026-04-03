Đảm bảo y tế xuyên suốt, phục vụ an toàn Lễ hội Đền Hùng

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay dự kiến thu hút hàng triệu lượt đồng bào, du khách thập phương về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Trước yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và tổ chức thường trực cấp cứu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và người dân, ngành Y tế tỉnh đã chủ động xây dựng phương án tổng thể; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác thường trực sơ cấp cứu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế, toàn ngành đã sớm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo công tác y tế phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Mục tiêu đặt ra là kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời duy trì chế độ thường trực cấp cứu 24/7 tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo đó, các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường được phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí các tổ cấp cứu lưu động, xe cứu thương, trang thiết bị và nhân lực sẵn sàng ứng trực.

Đáng chú ý, tại khu vực trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ thiết lập nhiều chốt y tế, bố trí tại các điểm trọng yếu như Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Giếng, Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đền Mẫu Âu Cơ... nhằm đảm bảo tiếp cận nhanh nhất khi có tình huống phát sinh.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hy Cương chuẩn bị thuốc, vật tư, thiết bị y tế sẵn sàng nhiệm vụ trực cấp cứu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong những ngày diễn ra lễ hội.

Trong 10 ngày cao điểm (từ 17 - 26/4), ngành Y tế bố trí lực lượng thường trực tại Khu di tích, với sự tham gia của các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế các khu vực và trạm y tế các xã, phường lân cận. Mỗi tổ trực đều được trang bị đầy đủ cơ số thuốc, thiết bị cấp cứu và phương tiện vận chuyển, đảm bảo xử trí kịp thời các tình huống.

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, kiểm soát an toàn thực phẩm được tăng cường. Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra tại các khu vực tập trung đông người, các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.

Lực lượng chức năng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng thường xuyên kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Điểm nhấn trong công tác đảm bảo y tế năm nay là việc tổ chức hệ thống thường trực sơ cấp cứu theo hướng chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Các tổ cấp cứu không chỉ làm nhiệm vụ tại chỗ mà còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, bảo vệ để kịp thời vận chuyển người bệnh về tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn. Theo kế hoạch, mỗi trường hợp cấp cứu đều được ghi chép, thống kê đầy đủ, phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo hằng ngày. Hệ thống thông tin, liên lạc giữa các chốt trực và các cơ sở y tế tuyến trên được thiết lập thông suốt, góp phần rút ngắn thời gian xử trí và nâng cao hiệu quả cấp cứu.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh duy trì đầy đủ kíp trực, bố trí buồng bệnh, thuốc, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân chuyển tuyến. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí tổ cấp cứu ngoại viện cùng xe cứu thương thường trực, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu từ Ban Tổ chức lễ hội.

Nhằm đảm bảo y tế phục vụ lễ hội, Trạm Y tế xã Hy Cương không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là “lá chắn” đầu tiên trong công tác phòng bệnh, cấp cứu ban đầu. Trạm bố trí cán bộ thường trực 24/7 tại trạm và khu vực Đền Trung - nơi có mật độ du khách lớn. Các tổ trực được trang bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, thiết bị như thuốc cấp cứu, băng gạc, cáng vận chuyển, máy đo huyết áp, nhiệt kế... nhằm kịp thời xử trí các tình huống thường gặp như say nắng, rối loạn tiêu hóa, tai nạn, bệnh lý tim mạch... Trạm tích cực triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, giám sát dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân và du khách. Công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Nguyễn Tất Đại - Phó trưởng Trạm Y tế xã Hy Cương phụ trách trạm cho biết: “Trạm đã xây dựng phương án cụ thể, phân công cán bộ trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sẵn sàng sơ cấp cứu kịp thời, không để bị động, bất ngờ, góp phần phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và du khách về dự lễ hội”.

Việc tổ chức tốt công tác y tế không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho hàng triệu lượt du khách, mà còn tạo hình ảnh đẹp về một lễ hội văn minh, an toàn, thân thiện. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công chung của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, khẳng định sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của tỉnh trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hồng Nhung