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Đảng bộ xã Yên Kỳ hoàn thành số hóa hồ sơ của hơn 1.000 đảng viên trước thời hạn

Đến nay, Đảng bộ xã Yên Kỳ đã hoàn thành số hóa hồ sơ của 1.071/1.071 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và xây dựng Đảng tại địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/BCĐ ngày 24/7/2026 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ về triển khai Chiến dịch “100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, Ban Xây dựng Đảng xã Yên Kỳ đã chủ động tham mưu Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; đồng thời huy động sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức Đảng trực thuộc, quyết tâm hoàn thành việc số hóa hồ sơ đảng viên bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong quá trình thực hiện, Ban Xây dựng Đảng đã phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin và cập nhật dữ liệu đảng viên trên hệ thống. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự chủ động của đội ngũ cán bộ, đến ngày 5/10, toàn Đảng bộ đã hoàn thành số hóa hồ sơ của 1.071 đảng viên, đạt 100% kế hoạch, về đích trước thời hạn chiến dịch đề ra.

Đảng bộ xã Yên Kỳ hoàn thành số hóa hồ sơ của hơn 1.000 đảng viên trước thời hạn

Cán bộ xã Yên Kỳ tập trung rà soát, cập nhật và số hóa hồ sơ đảng viên.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Yên Kỳ cho biết: Nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên được thực hiện tập trung, cẩn trọng, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và thống nhất. Kết quả đạt được là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện cùng sự phối hợp hiệu quả của các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ xã.

Việc hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên góp phần đổi mới phương thức quản lý, tạo thuận lợi cho công tác tra cứu, cập nhật thông tin, phục vụ nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở.

Thời gian tới, Ban Xây dựng Đảng xã Yên Kỳ tiếp tục tham mưu duy trì việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu đảng viên thường xuyên; chú trọng bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

Thu Hương

(Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Yên Kỳ)


Thu Hương
(Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Yên Kỳ)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đảng viên Xây dựng Đảng Đảng bộ Hồ sơ số hóa hoàn thành Nâng cao hiệu quả công tác Thống Nhất chuyển đổi số Quản lý
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