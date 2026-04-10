Đánh thức “mỏ vàng” du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy

Với lợi thế về nguồn khoáng nóng tự nhiên, hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện và làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn, Thanh Thủy đang vươn mình trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đầy triển vọng, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn tới.

Nhiều du khách Hà Nội và các tỉnh, thành phố về Thanh Thuỷ tham quan, nghỉ dưỡng.

Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Thủy được giới đầu tư và du khách nhắc đến ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Vùng đất ven sông Đà này sở hữu một “tài sản” đặc biệt là nguồn khoáng nóng tự nhiên hình thành qua hàng triệu năm địa chất, yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc riêng biệt cho du lịch địa phương.

Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, nguồn khoáng nóng không chỉ là lợi thế, mà còn là nền tảng để Thanh Thủy xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững. Từ tắm khoáng, trị liệu đến nghỉ dưỡng bốn mùa, tất cả đều xoay quanh giá trị “chữa lành” mà thiên nhiên ban tặng.

Thực tế cho thấy, chỉ trong những ngày đầu tháng 4/2026, lượng khách về Thanh Thủy tăng mạnh. Dòng xe nối dài từ Hà Nội và các tỉnh lân cận cho thấy sức hút rõ rệt của điểm đến này. Không gian thiên nhiên trong lành, cảnh quan yên bình cùng nhịp sống chậm rãi khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Thanh Thủy, trên địa bàn xã đã hình thành hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ tương đối hoàn chỉnh. Toàn xã có 24 cơ sở lưu trú với 3.663 phòng, trong đó 3.095 phòng đạt tiêu chuẩn tương đương từ 3 - 5 sao. Các khu nghỉ dưỡng như Đảo Ngọc Xanh, Lynn Times Thanh Thủy, Bamboo Resort hay Tre Nguồn Resort không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú mà còn tích hợp các tiện ích chăm sóc sức khỏe, giải trí và trải nghiệm thiên nhiên.

Tại Khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, chị Nguyễn Thu Hằng, du khách đến từ Hà Nội hồ hởi chia sẻ: “Chỉ cần di chuyển hơn một giờ từ Hà Nội về đây là đã có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng rất khác biệt. Tắm khoáng nóng, thư giãn giữa thiên nhiên giúp tôi cảm thấy như được tái tạo năng lượng”.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và dịch vụ ngày càng nâng cấp giúp Thanh Thủy định vị rõ nét hơn trên bản đồ du lịch phía Bắc, nơi để nghỉ ngơi, tái tạo và cân bằng.

Nếu tài nguyên thiên nhiên là “điểm khởi đầu”, thì dòng vốn đầu tư chính là lực đẩy giúp Thanh Thủy tăng tốc. Trong vài năm trở lại đây, hàng loạt dự án quy mô lớn đã và đang được triển khai, mở ra diện mạo mới cho du lịch địa phương.

Một trong những dự án đáng chú ý là Dự án Khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Thanh Thủy đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng (GPMB) với diện tích hơn 25ha. Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng xã hội, dịch vụ và cảnh quan hiện đại, hướng tới hình thành một khu nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Dự án Thanh Thủy Onsen Village đang được thi công mặt bằng.

Cùng với đó, dự án Thanh Thủy Onsen Village với 95 căn liền kề, 69 biệt thự, trong đó có gần 2.500m2 đất thương mại dịch vụ đang thi công mặt bằng ngay gần trung tâm xã. Đặc biệt, tháng 3/2026, AMDI Group chính thức khởi công dự án Làng Thụy Sỹ khoáng nóng Swiss Eden. Với quy mô hơn 15ha, dự án bao gồm 72 biệt thự đảo, 100 căn shophouse, 225 căn nhà liền kề cùng tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp. AMDI Group xác định phát triển Swiss Eden theo hướng bền vững, không chạy theo số lượng mà chú trọng trải nghiệm sống.

Chính quyền địa phương cũng đang chủ động “mở đường” cho du lịch phát triển. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: "Xã đã ban hành nghị quyết phát triển du lịch giai đoạn 2025–2030, với mục tiêu đưa Thanh Thủy trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Địa phương tập trung khai thác hiệu quả nguồn khoáng nóng, đồng thời phát triển đa dạng các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm, văn hóa, ẩm thực. Song song với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng quản lý và quảng bá ngành du lịch địa phương."

Những con số thống kê cho thấy rõ sự tăng trưởng của du lịch Thanh Thủy. Năm 2025, địa phương đón khoảng 900.000 lượt khách, doanh thu đạt 670 tỷ đồng. Không chỉ mang lại nguồn thu, du lịch còn tạo ra nhiều việc làm và cơ hội chuyển đổi sinh kế cho người dân địa phương.

Một góc Lynn Times Thanh Thủy.

Ông Nguyễn Văn Thành, một hộ kinh doanh tại Thanh Thủy cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Từ khi du lịch phát triển, chúng tôi mở thêm dịch vụ ăn uống, lượng khách ổn định nên đời sống cải thiện rõ rệt”.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Việc quy hoạch, kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường trở thành bài toán quan trọng. Nếu không được quản lý tốt, nguy cơ phát triển thiếu bền vững hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Khoa, thời gian tới, Thanh Thủy sẽ tiếp tục thu hút các doanh nghiệp lớn, có năng lực đầu tư các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời hoàn thiện hồ sơ công nhận các khu du lịch cấp tỉnh như Đảo Ngọc Xanh, Lynn Times Thanh Thủy. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được xác định là những giải pháp then chốt.

Từ một vùng đất yên bình, Thanh Thủy đang từng bước chuyển mình để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực. Sự hội tụ của tài nguyên thiên nhiên độc đáo, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ và định hướng phát triển đang mở ra một tương lai đầy triển vọng.

Hồng Trung