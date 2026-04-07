Dấu ấn nông dân xây dựng nông thôn mới ở xã Lương Sơn

Sau sáp nhập, xã Lương Sơn có 50,5% tổng số lao động làm nông nghiệp, hơn 4.250 hội viên tham gia tổ chức Hội Nông dân, sinh hoạt tại 54 chi hội. Thời gian qua, nông dân các chi hội đã tích cực phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới thông qua việc chủ động đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đường hoa nông dân ở thôn Đồng Bài tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Những tuyến đường nông thôn được bê tông hóa và mở rộng bề mặt; những đoạn đường tự quản ở các thôn, xóm được quét dọn phong quang; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp - an toàn đều có dấu ấn chung tay thực hiện của hội viên nông dân ở cơ sở.

Ông Bùi Văn Nết - Trưởng thôn Đồng Bài chia sẻ: Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Thực hiện xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, mọi tầng lớp mà nòng cốt là hội viên nông dân đã tự nguyện hiến đất, góp vật liệu để mở rộng, cứng hóa đường giao thông tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại. Bà con còn xây dựng tuyến đường hoa với chiều dài 500m tạo điểm nhấn cảnh quan nông thôn.

Từ những điểm sáng phong trào hiến đất, góp ngày công xây dựng nông thôn mới như chi hội nông dân thôn Tân Hòa, Đồng Quýt, Bùi Trám, Đồng Bài... đã lan tỏa trong các cấp Hội. Riêng năm 2025, toàn Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến hơn 750m2 đất, đóng góp trên 850 ngày công lao động; làm mới và sửa chữa, bê tông hóa, kiên cố hóa trên 2,5km đường giao thông nông thôn và 3,8km kênh mương nội đồng.

Hội viên nông dân thôn Tân Hòa với vai trò chủ thể đã chủ động tham gia hiến đất, đóng góp tiền mở rộng đường giao thông nông thôn.

Các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: “Sạch làng, đẹp ruộng”, “Thắp sáng làng quê”, “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Thùng rác thân thiện với môi trường”, “Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”... được duy trì và ngày càng nhân rộng, thu hút nông dân xây dựng nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Cán bộ, hội viên nông dân còn tích cực tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể HTX, tổ hợp tác sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Đến nay, trong Hội thành lập 4 chi hội nghề nghiệp với tổng số 94 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực bán hàng tạp hóa, dịch vụ vận tải, xây dựng, mây giang đan; 3 tổ hợp tác với 50 thành viên, bao gồm tổ hợp tác trồng ổi Hòa Sơn, trồng cây dược liệu Hòa Sơn và xây dựng Lâm Sơn; 16 tổ hội nghề nghiệp với 199 thành viên, tập trung vào các ngành nghề chăn nuôi, trồng rau an toàn, sản xuất mây tre đan...

Các tổ, hội nghề nghiệp trên địa bàn xã luôn phát huy tinh thần tương trợ cùng phát triển, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới cũng được phát huy mạnh mẽ, gắn với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở các cấp Hội. Năm 2025, toàn Hội có 1.176 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 5 hộ cấp trung ương, 151 hộ cấp tỉnh; xuất hiện nhiều hộ hội viên tiêu biểu có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, mức thu nhập hàng năm từ 500-800 triệu đồng, như hội viên Lê Xuân Lai, Nguyễn Văn Thạch ở thôn Đồng Gội, Nguyễn Oai ở thôn Năm Lu...

Trong năm, các chi hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân giúp đỡ, hỗ trợ 25 hộ hội viên nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Các hoạt động hỗ trợ đa dạng bằng ngày công lao động, vật tư, cây con giống, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh với phương châm “Nông dân dạy cho nông dân”, “nông dân học nông dân” đã nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, giúp hội viên có cách nhìn đầy đủ hơn về những thuận lợi, khó khăn thách thức của nền kinh tế hàng hóa, lựa chọn đường hướng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đáp ứng được nhu cầu của thị trường như: Mô hình trồng rau an toàn, nuôi gà thả vườn, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, trồng cây dược liệu, trồng ổi lê Đài Loan...

Mô hình chăn nuôi kết hợp làm vườn, nghề mộc của hội viên Đoàn Đình Định, thôn Tân Hòa.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy rõ nét. Điều này được thể hiện qua hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; sự phát triển của các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; triển khai hiệu quả các mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao đời sống.

Đồng thời, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh thu gom, phân loại, xử lý chất thải tại nguồn, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trong cộng đồng nông dân.

Xã Lương Sơn có nhiều mô hình kinh tế vườn hộ kiểu mẫu giúp tăng giá trị sản xuất, xây dựng “miền quê đáng sống”, nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, nông thôn xã Lương Sơn có nhiều đổi mới, khang trang sạch đẹp hơn, kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị được nâng lên. Xã có hệ thống đường giao thông nông thôn cứng hoá đạt 100%; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 99% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, mô hình “Cộng đồng nông dân tiên tiến”, “Gia đình nông dân bình đẳng, hạnh phúc, chấp hành nghiêm pháp luật và không bạo lực gia đình” được đẩy mạnh; các chính sách, chương trình an sinh xã hội được thực hiện tốt; các cấp Hội đã vận động ủng hộ tặng quà, hỗ trợ xây dựng 2 nhà “Mái ấm nông dân” hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bùi Minh