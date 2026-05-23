Điện lực Mai Châu khẩn trương xử lý sự cố cấp điện trở lại trong đêm

Do ảnh hưởng của mưa giông kèm sét vào ngày 22/5, máy biến áp của Trạm biến áp xóm Khoang, xã Tân Mai bị sự cố mất điện, ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của 56 hộ dân trên địa bàn.

Người dân hỗ trợ công nhân điện lực trong quá trình xử lý sự cố.

Đồng chí Hà Đức Hạnh - Trưởng Điện lực Mai Châu cho biết, nguyên nhân sự cố được xác định do sét đánh làm hỏng máy biến áp công suất 50kVA, Trạm biến áp xóm Khoang. Đây là khu vực cấp điện cho các hộ dân sinh sống tập trung trên địa bàn xóm nên việc khẩn trương xử lý, cấp điện trở lại được đơn vị triển khai ngay trong đêm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Máy biến áp được thay kịp thời ngay sau khi sự cố.

Đơn vị đã nhanh chóng huy động nhân lực có mặt tại hiện trường để kiểm tra và triển khai phương án thay thế máy biến áp. Mặc dù thời điểm xử lý vào ban đêm, điều kiện di chuyển và thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, trời tối và thời tiết còn ẩm ướt sau mưa giông, nhưng công việc vẫn được tiến hành với tinh thần đảm bảo cấp điện trở lại sớm nhất cho Nhân dân.

Trong quá trình xử lý sự cố, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ người dân địa phương để vận chuyển thiết bị, kéo máy biến áp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục sự cố được nhanh chóng. Sau nhiều giờ khẩn trương xử lý, đến khoảng 22h cùng ngày, Điện lực Mai Châu đã hoàn thành thay thế máy biến áp, đóng điện thành công và khôi phục cấp điện ổn định trở lại cho toàn bộ 56 hộ dân bị ảnh hưởng.

Máy biến áp được thay thế kịp thời đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

Việc nhanh chóng xử lý sự cố, cấp điện trở lại trong đêm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công nhân điện lực mà còn cho thấy sự đồng hành, chia sẻ của người dân địa phương. Qua đó, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trên địa bàn.

Thu Hà - Phạm Tân