Kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ và phát triển chăn nuôi, thủy sản

Ngày 22/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; kê khai, cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi và các giải pháp phát triển chăn nuôi, thủy sản nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ phòng kinh tế của 46 xã, phường khu vực Hòa Bình.

Quang cảnh hội nghị.

Phú Thọ hiện có tổng đàn lợn gần 2 triệu con, đàn gia cầm trên 36 triệu con, đàn trâu, bò khoảng 400 nghìn con, phân bố tại hơn 42.000 hộ chăn nuôi và trên 5.000 trang trại. Năm 2025, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 471.000 tấn.

Trong lĩnh vực thủy sản, diện tích nuôi trồng đạt gần 20.000 ha với hơn 6.300 lồng cá, sản lượng thủy sản ước đạt gần 84.000 tấn.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi năm 2025 chỉ đạt 3,3%, thấp hơn nhiều so với tiềm năng của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng.

Trong năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 139 ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi. Từ đầu năm 2026 đến nay, tiếp tục phát hiện 12 ổ dịch nguy hiểm và xuất hiện biến chủng vi rút lở mồm long móng SAT1, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Bùi Duy Linh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, xử lý kịp thời các ổ dịch; ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; chủ động tiếp cận các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, không kháng sinh. Đồng thời, các địa phương cần quyết liệt thực hiện kê khai, cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi để phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, hiện đại.

Cán bộ thú y trao đổi kỹ thuật phòng chống một số dịch bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Bùi Duy Linh nhấn mạnh công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, chủ động phòng, chống dịch bệnh và xử lý nhanh các ổ dịch truyền nhiễm phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp then chốt nhằm giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi.

Các địa phương cần quyết liệt thực hiện kê khai, cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi, tạo nền tảng cho chuyển đổi số ngành nông nghiệp và bảo đảm quyền lợi hỗ trợ khi xảy ra dịch bệnh. Ngành cũng khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, quản lý môi trường nuôi thủy sản hiệu quả, phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững.

Nguyễn Thuý