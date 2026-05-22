Phát triển nhà ở xã hội bền vững

Thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) theo hướng minh bạch, bền vững và sát thực tiễn. Từ việc thực hiện Nghị định số 261/2025/NĐ-CP với nhiều cơ chế mới tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng đối tượng thụ hưởng, đến nỗ lực gia tăng nguồn cung, hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và siết chặt công tác quản lý, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu để người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng chính sách có cơ hội ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với địa phương.

Kỳ 1: Để chính sách "chạm" tới người dân

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 261/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến phát triển và quản lý NƠXH được xem là bước điều chỉnh quan trọng, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua. Không chỉ mở rộng đối tượng thụ hưởng, nới điều kiện về thu nhập, giảm lãi suất vay ưu đãi, nghị định mới còn hướng tới minh bạch hóa quy trình xét duyệt, siết chặt quản lý để chính sách thực sự đến đúng người dân có nhu cầu. Tại Phú Thọ, những chuyển động tích cực từ cơ chế mới đang mở ra cơ hội an cư cho hàng nghìn người lao động, công nhân, cán bộ, viên chức thu nhập thấp.

Dự án khu nhà ở xã hội thấp tầng Minh Phương, phường Nông Trang, được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cư dân trên địa bàn.

Gỡ rào cản để người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội

Trong nhiều năm qua, nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và cán bộ trẻ tại đô thị luôn ở mức cao. Tuy nhiên, không ít người dù có nhu cầu thực sự vẫn khó tiếp cận NƠXH do vướng điều kiện về thu nhập, thủ tục xác nhận hoặc hạn chế nguồn cung. Nghị định số 261/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, đã bổ sung và điều chỉnh nhiều quy định theo hướng linh hoạt, sát thực tế hơn, tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận chính sách an cư.

Theo quy định mới, đối tượng được mua NƠXH tiếp tục được mở rộng, gồm người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo ở nông thôn và đô thị; công nhân, người lao động trong và ngoài khu công nghiệp; lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức; các trường hợp bị thu hồi đất, giải tỏa nhà ở nhưng chưa được bồi thường bằng nhà hoặc đất ở...

Điểm đáng chú ý là điều kiện thu nhập được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với thực tế đời sống. Người độc thân thuộc nhóm thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thu nhập bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng được mua NƠXH, tăng 5 triệu đồng so với trước đây. Trường hợp đang nuôi con dưới 18 tuổi, mức thu nhập tối đa được nâng lên 30 triệu đồng/tháng. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng/tháng là đủ điều kiện nộp hồ sơ mua NƠXH, tăng thêm 10 triệu đồng so với quy định cũ.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, công nhân tại phường Việt Trì chia sẻ: “Trước đây thu nhập của tôi vượt ngưỡng quy định nên dù chưa có nhà ở vẫn không đủ điều kiện mua NƠXH. Nay mức thu nhập được điều chỉnh phù hợp hơn nên tôi có thêm hy vọng được đăng ký mua nhà để ổn định cuộc sống”.

Không chỉ nới điều kiện thu nhập, Nghị định 261/2025 còn tháo gỡ khó khăn cho lao động tự do, người làm việc không có hợp đồng lao động. Theo quy định mới, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận đề nghị, công an cấp xã nơi cư trú có trách nhiệm xác nhận điều kiện thu nhập dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư, giúp giảm bớt thủ tục xác minh thủ công như trước.

Một điểm tích cực khác là lãi suất vay ưu đãi mua NƠXH được điều chỉnh giảm từ 6,6% xuống còn 5,4%/năm. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng giúp người lao động giảm áp lực tài chính khi vay vốn dài hạn để mua nhà.

Việc đồng thời mở rộng đối tượng, nới điều kiện thu nhập và giảm lãi suất vay không chỉ giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở hơn mà còn góp phần kích thích nhu cầu thực, tăng thanh khoản cho các dự án NƠXH. Qua đó, tạo thêm động lực để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phân khúc này.

Người dân phường Việt Trì tìm hiểu thông tin mua NƠXH qua mạng internet.

Minh bạch quy trình, siết chặt quản lý

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội thụ hưởng, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường quản lý để bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng để trục lợi.

Tại Phú Thọ, cùng với việc triển khai Nghị định số 261/2025/NĐ-CP, tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong xét duyệt và quản lý NƠXH. Theo đó, toàn bộ thông tin liên quan đến dự án, số lượng căn hộ, tiêu chí xét duyệt và danh sách người đủ điều kiện mua nhà sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử để người dân theo dõi, giám sát. Việc công khai này không chỉ giúp người dân thuận lợi tiếp cận thông tin mà còn hạn chế tình trạng “xin - cho”, giảm nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Theo quy định mới, trách nhiệm xác minh hồ sơ không chỉ thuộc chủ đầu tư mà còn có sự phối hợp của chính quyền cơ sở, lực lượng công an và các cơ quan liên quan. Việc phối hợp liên ngành giúp tăng độ chính xác trong xác nhận thông tin về cư trú, thu nhập và thực trạng nhà ở của người đăng ký.

Đặc biệt, Nghị định 261/2025 quy định rõ chủ đầu tư không được tiếp nhận hồ sơ thông qua môi giới, trung gian. Đây là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng “cò” NƠXH từng gây nhiều bức xúc trong dư luận. Người dân được nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống trực tuyến theo quy định, bảo đảm công bằng trong tiếp cận chính sách.

Đồng chí Nguyễn Lê Điển Ngọc – Trưởng Phòng Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về NƠXH, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Khi hệ thống hoàn thiện, việc xét duyệt hồ sơ sẽ được số hóa, giảm phụ thuộc vào xác nhận thủ công, từ đó hạn chế sai sót và tiêu cực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số được xem là bước đi căn cơ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NƠXH. Thông qua hệ thống dữ liệu liên thông, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng đối chiếu thông tin về tài sản nhà ở, nơi cư trú, mức thu nhập hay tình trạng tham gia bảo hiểm của người đăng ký, hạn chế tình trạng khai không trung thực để hưởng chính sách.

Không chỉ siết chặt đầu vào, công tác quản lý sau khi người dân nhận nhà cũng được chú trọng nhằm bảo đảm việc sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Song song với đó, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2026, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Thanh tra tỉnh và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện hoạt động mua bán, quản lý và sử dụng NƠXH trên địa bàn.

Thực tế triển khai tại Phú Thọ cho thấy công tác quản lý NƠXH đang có chuyển biến rõ nét theo hướng bài bản, thực chất hơn; từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu số, từ kiểm tra theo vụ việc sang giám sát thường xuyên, liên tục.

Có thể thấy, cùng với việc mở rộng chính sách hỗ trợ, việc siết chặt quản lý đang trở thành yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tính công bằng, minh bạch của chương trình phát triển NƠXH. Những chuyển động tích cực này không chỉ giúp chính sách “chạm” đúng đối tượng mà còn góp phần tạo nền tảng cho thị trường nhà ở xã hội phát triển ổn định, bền vững, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Lệ Oanh