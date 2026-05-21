Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo về quy hoạch, nhà ở và hạ tầng đô thị

Ngày 21/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung về quy hoạch, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp hiện trạng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn đô thị Việt Trì theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ đang quản lý, vận hành hệ thống gồm hơn 336km đường dây, 6.813 cột chiếu sáng, 7.821 bóng đèn, 61 trạm biến áp và 287 tủ điều khiển. Ngoài ra, còn một số hệ thống thuộc các dự án mới hoàn thành hoặc do UBND các phường, xã quản lý tạm thời chưa được bàn giao chính thức với 182 cột chiếu sáng, 637 bóng đèn và 3 trạm biến áp.

Qua rà soát cho thấy nhiều hạng mục chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, khung vòm trang trí tại các tuyến đường và khu vực trung tâm đã xuống cấp, hư hỏng, cần sửa chữa, thay thế. Một số trạm biến áp thường xuyên quá tải, trong khi nhiều công trình thiếu hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn công, gây khó khăn cho công tác quản lý, bàn giao và bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa.

Sở Xây dựng đánh giá Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị; đồng thời đề xuất UBND tỉnh thống nhất giao Trung tâm làm đầu mối duy nhất quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 5 phường, xã gồm Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú và Hy Cương.

Sở Xây dựng đề nghị cho phép Trung tâm phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đấu nối các hệ thống chiếu sáng chưa bàn giao nhưng đủ điều kiện kỹ thuật để phục vụ chiếu sáng đô thị và các sự kiện chính trị; đồng thời lập phương án sửa chữa, cải tạo các hạng mục xuống cấp, rà soát định kỳ hiện trạng hệ thống để kịp thời đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa, thay thế.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể hiện trạng các hệ thống chiếu sáng trên địa bàn đô thị Việt Trì; phối hợp làm việc với từng xã, phường để thống nhất phương án, lộ trình bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ quản lý, vận hành bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Đồng chí cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp, quá tải; hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các công trình còn thiếu hồ sơ nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, duy tu và bố trí kinh phí thực hiện.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án chuyển đổi công năng dự án Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì (nay là phường Nông Trang). Dự án được xây dựng từ năm 2013 với quy mô 2 khối nhà 9 tầng gồm 680 phòng, tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và ngân sách địa phương. Kết quả khảo sát tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cho thấy nhu cầu thuê nhà ở sinh viên tại dự án thấp, phần lớn sinh viên đã có chỗ ở ổn định hoặc lựa chọn thuê trọ bên ngoài. Trong khi đó, sau sáp nhập tỉnh, nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức tăng cao, nhất là các trường hợp phải di chuyển nơi làm việc đến trung tâm hành chính mới.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất chuyển đổi một số phòng sang nhà ở công vụ để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu thuê nhà ở. Việc chuyển đổi được đánh giá phù hợp với quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản liên quan. Sở Xây dựng cũng đề xuất giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ (sau khi được bổ sung chức năng, nhiệm vụ) tiếp nhận, quản lý và thực hiện chuyển đổi công năng dự án; trước mắt tạm giao Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Phú Thọ trực tiếp quản lý, vận hành khu chung cư trong thời gian chuyển tiếp.

Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các đối tượng đang thuê nhà; sớm ban hành quy chế quản lý, sử dụng dự án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, nghiên cứu đề xuất phương án chuyển đổi công năng dự án sang nhà ở công vụ để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức thuê trong khi nhu cầu nhà ở sinh viên còn thấp, qua đó tránh lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, phải bảo đảm ưu tiên quỹ nhà ở phục vụ học sinh, sinh viên khi phát sinh nhu cầu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các cơ quan chuyên môn rà soát công tác quản lý, vận hành các tòa chung cư trên địa bàn; nghiên cứu thành lập ban quản trị, thống nhất đơn giá cho thuê và quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, đồng bộ và đúng quy định pháp luật.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cũng nghe và cho ý kiến đối với báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Quân