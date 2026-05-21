Những phú nông Yên Sơn

Nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, nhiều nông dân ở xã Yên Sơn đã vươn lên làm giàu chính đáng với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Mô hình nuôi hươu của gia đình anh Lê Trọng Bình ở khu Đồi.

Sinh năm 1993 ở khu Đồi, cũng như nhiều hộ dân trong vùng, trước đây cuộc sống của gia đình anh Lê Trọng Bình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống nên kinh tế gặp nhiều khó khăn, thiếu trước hụt sau. Mang khát vọng đổi thay cuộc sống, sau khi trưởng thành, anh Bình tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản để tích lũy vốn và học hỏi tác phong lao động hiện đại. Trở về quê hương, anh dành thời gian đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhiều mô hình sản xuất hiệu quả rồi quyết định đầu tư xây dựng trang trại nuôi hươu. Sau ba năm kiên trì gây dựng, đến nay đàn hươu đã phát triển lên hơn 30 con, vừa khai thác nhung hươu, vừa cung cấp hươu giống cho thị trường. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, mang lại cho gia đình anh nguồn thu khoảng 250 triệu đồng. Không chỉ ổn định kinh tế gia đình, mô hình của anh Bình còn mở ra hướng phát triển mới cho nhiều hộ dân địa phương.

Cũng từ sự nhạy bén trong tư duy sản xuất, anh Nguyễn Văn Tuấn ở khu Tân đã thành công với mô hình trồng dứa mật trên đất đồi. Gắn bó với đồi rừng nhiều năm, từng thử nghiệm nhiều loại cây trồng nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, năm 2020 anh quyết định chuyển đổi sang trồng mới 3ha dứa mật. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, diện tích dứa của gia đình anh sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao. Đặc biệt, sản phẩm được doanh nghiệp liên kết bao tiêu ổn định nên đầu ra thuận lợi, giá cả ít biến động. Hiện mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình anh Tuấn thu lãi khoảng 600 triệu đồng, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của xã.

Cùng với anh Bình, anh Tuấn, những năm gần đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Yên Sơn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Đình Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Sơn cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn xã đã và đang phát huy hiệu quả. Để phong trào đi vào thực chất, Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Các nguồn vốn hỗ trợ nông dân được sử dụng đúng mục đích. Cùng với đó, Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao kiến thức sản xuất cho hội viên”.

Từ chủ trương đúng cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân, diện mạo nông thôn Yên Sơn đang từng ngày đổi thay. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện giảm xuống còn 11,3%; thu nhập bình quân đạt gần 43 triệu đồng/người/năm. Những “phú nông” mới trên quê hương Yên Sơn đang góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, hiện đại.

Cẩm Ninh