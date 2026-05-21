Hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Mường Thàng

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Mường Thàng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững.

Nhiều gia đình ở Mường Thàng vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa với cây mía là chủ lực.

Xã Mường Thàng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong và Tây Phong. Xã hiện có diện tích tự nhiên hơn 91,5 km2, dân số gần 19.900 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 88%. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã có 53 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.305 đảng viên. Là một trong bốn vùng Mường lớn của tỉnh Hòa Bình cũ, Mường Thàng không chỉ giàu bản sắc văn hóa mà còn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ và du lịch văn hóa.

Xác định giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ phát triển sinh kế cho người dân, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhiều mô hình kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Trong đó, cây mía tiếp tục là cây trồng chủ lực với diện tích hơn 736 ha. Nhờ chuyển đổi giống, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhiều hộ dân có nguồn thu ổn định từ cây mía.

Nhiều hộ dân xã Mường Thàng chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Ông Cao Xuân Quân, xóm Chẹo chia sẻ: “Những năm gần đây, được địa phương hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, gia đình tôi chuyển sang trồng mía kết hợp chăn nuôi gà, lợn nên kinh tế ổn định hơn. Đường giao thông thuận lợi, thương lái vào tận nơi thu mua nên người dân phấn khởi”.

Bên cạnh cây mía, nhiều hộ dân trong xã từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ phát triển các mô hình trồng cây ăn quả có múi. Toàn xã hiện duy trì 142,3 ha cây ăn quả và đang triển khai Đề án tái canh cam, quýt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững.

Gia đình anh Đặng Xuân Giáp ở xóm Bưng hiện có khoảng 6.000 m2 trồng các giống cam Canh, cam V2 và cam lòng vàng. Theo anh Giáp, nhờ được địa phương hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như kết nối tiêu thụ sản phẩm nên người dân yên tâm sản xuất. “Trước kia, trồng cam chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên năng suất không ổn định. Nay được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ đầu ra, gia đình không còn lo cảnh được mùa mất giá. Thu nhập ổn định hơn, đời sống cũng dần khấm khá” - anh Giáp cho biết.

Hộ dân xã Mường Thàng mở rộng chăn nuôi gia súc với quy mô gia trại.

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với tổng đàn gia súc, gia cầm trên 117.400 con, trong đó có khoảng 7.400 con gia súc và 110.000 con gia cầm. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng. Từ năm 2025 đến tháng 5/2026, xã trồng mới hơn 166 ha rừng và gần 343 nghìn cây phân tán. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,9%, không để xảy ra cháy rừng hay vi phạm lâm luật. Nuôi trồng thủy sản cũng được duy trì với diện tích gần 18ha mặt nước, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Đồng chí Hoàng Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Mường Thàng cho biết: Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo công khai, dân chủ, đúng quy trình; đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ công cụ, nông cụ cho người dân.

Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 12,1% theo chuẩn nghèo đa chiều; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,2 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,6%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,9%; tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,7%.

Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã đầu tư 29 công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh. Gần 7km đường bê tông xóm, liên xóm được làm mới; 20 nhà văn hóa được xây dựng, sửa chữa; nhiều công trình nước sinh hoạt, chợ dân sinh được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đặc biệt, địa phương đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 69 hộ dân tộc thiểu số nghèo, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Từ nguồn vốn đầu tư công, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư xây dựng, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.

Song song với giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xã triển khai quyết liệt. Hiện xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Địa phương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu về quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác đầu tư công cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 183,2 tỷ đồng, bằng 302% kế hoạch, vượt 202% chỉ tiêu đề ra.

Những kết quả trên góp phần tích cực hướng đến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.

Mạnh Hùng