Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn điện

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026, Điện lực Hòa Bình phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và phòng chống cháy nổ.

Điện lực Hòa Bình trao tặng cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình.

Chương trình được tổ chức với nội dung phong phú, thiết thực, giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, trang bị kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời góp phần phòng ngừa tai nạn điện, cháy nổ trong trường học, các đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư.

Nhiều thông điệp gần gũi, dễ nhớ như: Tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không sử dụng; tận dụng ánh sáng tự nhiên; không sử dụng điều hòa nhiệt độ quá thấp; tắt thiết bị điện trước khi đi ngủ; các quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Những ví dụ trực quan về các hành vi nguy hiểm như: Thả diều gần đường dây điện, trèo cột điện, hay sử dụng thiết bị điện không đúng cách dẫn đến nguy cơ cháy nổ đã được cán bộ, nhân viên Điện lực Hòa Bình thông tin tại các buổi tuyên truyền. Bên cạnh đó, Điện lực Hòa Bình còn hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu cơ bản khi gặp tai nạn điện và cách xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố chập cháy.

Đặc biệt trong đợt tuyên truyền này, điểm nhấn là phần trao tặng cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” cho học sinh trên địa bàn. Đây là ấn phẩm giáo dục đầy ý nghĩa do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc biên soạn, dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi.

Thông qua những hình vẽ sinh động và câu chuyện hấp dẫn hồi hộp của cậu bé Talot thông minh dũng cảm, cuốn truyện gửi gắm những thông điệp sâu sắc về việc hình thành thói quen tắt thiết bị khi không sử dụng, hiểu về mối liên hệ giữa năng lượng và biến đổi khí hậu.

Thu Hà - Anh Thúy


 Từ khóa: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Tuyên truyền Hành lang an toàn lưới điện Hòa bình nâng cao nhận thức Doanh nghiệp Cháy nổ Trách nhiệm Bảo vệ Trường học
