Gỡ khó trong phát triển sản xuất, gia tăng giá trị từ rừng và trang trại

Sáng 22/5, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và Trang trại giai đoạn II (FFF II) thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong phát triển sản xuất, gia tăng giá trị từ rừng và trang trại.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Chương trình FFF II do Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tài trợ, được triển khai từ năm 2019 tại 29 xã thuộc 4 tỉnh. Tại tỉnh Phú Thọ, chương trình được triển khai tại khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) nhằm hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế rừng và kinh tế trang trại theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau hơn 6 năm thực hiện, nhiều mô hình sản xuất gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ thành lập và duy trì 6 nhóm nòng cốt cộng đồng cấp xã; tổ chức 7 cuộc thảo luận nhóm trọng tâm, 10 hội nghị bàn tròn cấp xã, 4 hội nghị cấp huyện và các hội nghị cấp tỉnh; hỗ trợ thành lập mới 3 hợp tác xã (HTX) và 2 tổ hợp tác (THT), giúp 14 HTX hưởng lợi từ chương trình; xây dựng 11 mô hình nông lâm kết hợp; hỗ trợ 27 mô hình rừng gỗ lớn với diện tích 97ha...

Các mô hình trồng trọt và kết hợp với chăn nuôi dưới tán rừng phát huy hiệu quả và đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Cùng với đó, chương trình đã hỗ trợ thành lập 8 Quỹ tín dụng xanh nhằm tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận các hỗ trợ từ chương trình FFF đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo vệ rừng, nâng cao sinh kế cho người dân nông thôn.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành, doanh nghiệp, HTX, THT và hội viên nông dân cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra khó khăn, đề xuất kiến nghị triển khai chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Thông qua diễn đàn nhằm hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung, bền vững; tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông, lâm nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; phát triển kinh tế tập thể, HTX, THT; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, bảo vệ tài nguyên rừng và thúc đẩy các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đức Anh