Phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP

Trước yêu cầu ngày càng cao về thực phẩm an toàn của thị trường đã thúc đẩy nhiều hộ dân, gia trại, trang trại chuyển từ phương thức chăn nuôi truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới phát triển bền vững.

Gia đình ông Lê Đình Thanh, xã Tu Vũ hiện đang chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung tuần hoàn có quy mô 40 con bò, 150 con lợn, 200 con nhím, trên 2 vạn con gà thịt và khoảng 500 đàn ong. Ngoài chăn nuôi, gia đình ông còn trồng cây ăn quả và nuôi thủy sản. Từ lâu, gia đình ông đã áp dụng các tiêu chuẩn chăn nuôi an toàn sinh học vào quy trình chăm sóc như tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh, chủ động khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; tăng cường sử dụng thức ăn hữu cơ; sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi....

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Lê Đình Thanh, xã Tu Vũ tăng cường sử dụng thức ăn chăn nuôi hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP theo nhu cầu thị trường.

Ông Thanh cho biết: Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các loại thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ, chăn nuôi theo hướng tự nhiên, hạn chế dùng thức ăn công nghiệp. Nhận thấy xu hướng đó, gia đình đã tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, đã hạn chế được dịch bệnh cho đàn vật nuôi, sản phẩm ký kết hợp đồng tiêu thụ với một số đơn vị ở Hà Nội, thông qua đó, việc tiêu thụ thuận lợi, giá thành cao hơn so với sản phẩm thông thường.

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.300 trang trại chăn nuôi gồm trên 100 trại chăn nuôi quy mô lớn, 800 trại quy mô vừa và hơn 4.000 trại quy mô nhỏ. Đến nay, toàn tỉnh có 46 doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi với quy mô đàn lợn chiếm khoảng 30% tổng đàn, đàn gà chiếm 20% tổng đàn của tỉnh.

Hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực; kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại tiếp tục phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 51 hợp tác xã, tổ hợp tác; 29 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hình thành 80 chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Toàn tỉnh hiện có 58 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và đang duy trì hoạt động ổn định.

VietGAP trong chăn nuôi (VietGAHP) là hệ thống nguyên tắc, quy trình kỹ thuật hướng dẫn tổ chức, cá nhân áp dụng trong toàn bộ quá trình sản xuất. Các yêu cầu tập trung vào bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc tuân thủ quy trình VietGAP giúp hoạt động chăn nuôi đi vào nền nếp, giảm thiểu rủi ro và nâng cao giá trị hàng hóa.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Ở góc độ thị trường, sản phẩm chăn nuôi đạt chuẩn VietGAP góp phần bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ thực phẩm kém chất lượng, đồng thời nâng cao uy tín của cơ sở sản xuất và hệ thống phân phối. Việc kiểm soát chất thải, sử dụng thuốc thú y đúng quy định cũng góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Quy trình sản xuất minh bạch tạo điều kiện hình thành mối liên kết giữa người chăn nuôi, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tiêu thụ.

Có thể khẳng định, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP là xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện đại. Với sự hỗ trợ tích cực của ngành Nông nghiệp, hoạt động xây dựng và chứng nhận VietGAP đang từng bước được mở rộng. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục phát triển chăn nuôi an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Quân Lâm