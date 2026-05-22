Hội Nông dân xã Vĩnh Hưng học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới giai cấp nông dân và sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, Hội Nông dân xã Vĩnh Hưng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hiện nay, Hội Nông dân xã Vĩnh Hưng có trên 2.000 hội viên sinh hoạt tại 25 chi hội. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng, sát thực tiễn đời sống nông dân, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực trong hội viên

Trong quý I/2026, Hội đã tổ chức được 50 buổi tuyên truyền với 1.250 lượt hội viên, nông dân tham gia; đồng thời viết và đăng tải 3 tin, bài trên cổng thông tin của xã và Hội Nông dân tỉnh. Các nội dung tập trung tuyên truyền về chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phong trào xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; về hoạt động của Hội...

Không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền, việc học và làm theo Bác được Hội cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên. Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030, HND xã đã khảo sát nhu cầu thực tế của hội viên, vận động thành lập các tổ liên kết sản xuất theo hướng hợp tác, cùng phát triển. Tháng 4/2026, Hội ra mắt tổ liên kết chăn nuôi thủy sản với 45 hộ hội viên tham gia, từng bước hình thành mô hình kinh tế tập thể hiệu quả tại địa phương.

Cùng với đó, Hội tích cực khai thác các nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Hội xây dựng thành công 2 dự án chăn nuôi Thủy sản và chăn nuôi gà đẻ trứng đã giải ngân tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 21 hộ hội viên vay vốn mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, Hội thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường thực hiện hoạt động ủy thác vốn cho vay hộ nghèo và chính sách khác, tổ chức kiểm tra hoạt động nhận ủy thác, hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng quy trình bình xét cho vay, thu lãi, trả gốc đúng hạn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chính sách.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, Hội Nông dân xã còn chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Hội đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất phân bón Phú Điền tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 240 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón hiệu quả, chăn nuôi an toàn sinh học... Đặc biệt, xây dựng mô hình sử dụng sản phẩm phân bón Phú Điền trên cây hành thơm tại xứ đồng Nương, khu Phủ Yên 1 đã mang lại hiệu quả tích cực.

Từ các hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên đã giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tiêu biểu như ông Bùi Kim Chung, khu Phủ Yên 1 với mô hình chăn nuôi thủy sản cho thu lãi từ 200-300 triệu đồng/năm; ông Trần Văn Hùng, khu Phủ Yên 1 phát triển mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản với quy mô trên 3.000 con, mỗi năm thu nhập trên 4 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động địa phương; ông Ngô Ngọc Hoán, khu Đồi Me chăn nuôi 2.000 gà Ai Cập đẻ trứng, cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm; ông Bùi Bảo Khanh, khu Mới phát triển nghề làm biển quảng cáo, tạo việc làm cho 3-4 lao động...

Ông Bùi Kim Chung, hội viên nông dân khu Phủ Yên 1 chia sẻ: “Nhờ được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình nuôi thủy sản. Từ việc áp dụng đúng kỹ thuật, chú trọng phòng bệnh và cải tạo ao nuôi, hiệu quả kinh tế ngày càng nâng lên, mỗi năm cho thu nhập ổn định từ 200-300 triệu đồng”.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, HND xã còn tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Các hoạt động vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông kênh mương, quét dọn đường làng, ngõ xóm được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với phát triển kinh tế, nhiều hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở cơ sở. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Tuyền, khu Đồi Me và chị Bạch Thị Nguyên, khu Cuối là những tấm gương tiêu biểu trong các câu lạc bộ văn hóa - thể dục thể thao, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Công tác an sinh xã hội cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên vận động trao tặng 593 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 481 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; trao 53 suất quà trị giá hơn 10 triệu đồng cho tân binh năm 2026.

Đồng chí Bùi Thị Tình - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hưng cho biết: “Việc học tập và làm theo Bác được Hội xác định phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với đời sống hội viên. Hội tập trung hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập cho hội viên; đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong các phong trào thi đua yêu nước”.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy việc học và làm theo Bác tại Hội Nông dân xã Vĩnh Hưng đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Từ những mô hình cụ thể, cách làm thiết thực, Hội đang tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Dương Chung