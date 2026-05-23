Giữ xanh rừng Sơn Lương

Sơn Lương là xã miền núi có diện tích tự nhiên rộng, địa hình phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song nhiều năm qua lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân nỗ lực gìn giữ và phát triển tài nguyên rừng, coi đây là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững.Qua đó, Sơn Lương đang từng bước khẳng định hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ , phát triển và tạo sinh kế cho người dân từ rừng.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với Tổ bảo vệ rừng khu Xuân Thắng thường xuyên tuần tra, góp phần giữ vững diện tích rừng tự nhiên được giao quản lý.

Với diện tích rừng phòng hộ hơn 2.200 ha, gần 3.300 ha rừng sản xuất, độ che phủ rừng ở Sơn Lương đạt 60,3%. Những cánh rừng xanh trải dài trên địa bàn không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn là nguồn sinh kế gắn bó mật thiết với người dân. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Sơn Lương là việc duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ bảo vệ rừng. Hiện toàn xã có 15 tổ bảo vệ rừng, chủ yếu là người dân địa phương, trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Các tổ được giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên, góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ rừng.

Tại khu Xuân Thắng, công tác bảo vệ rừng được triển khai nghiêm túc và bài bản. Ông Triệu Tài Khoa, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng tự nhiên khu Xuân Thắng cho biết: “Tổ chúng tôi được giao bảo vệ hơn 137 ha rừng tự nhiên, toàn bộ là rừng phòng hộ. Đây là khu vực có địa hình dốc, đi lại khó khăn, nhưng anh em trong tổ luôn duy trì tuần tra định kỳ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Nhờ đó, nhiều năm nay diện tích rừng được giao không xảy ra tình trạng chặt phá, khai thác trái phép”.

Cùng với công tác tuần tra, bảo vệ, xã Sơn Lương cũng chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của rừng. Thông qua các cuộc họp khu dân cư, các buổi sinh hoạt cộng đồng, nội dung bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được lồng ghép thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình. Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp ngày càng được nâng cao, tình trạng vi phạm giảm rõ rệt.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được địa phương đặc biệt quan tâm, nhất là trong mùa khô. Các phương án phòng cháy chữa cháy được xây dựng cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. Lực lượng tại chỗ được huy động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Nhờ chủ động trong công tác này, nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra các vụ cháy rừng.

Song song với bảo vệ rừng tự nhiên, Sơn Lương cũng đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất theo hướng bền vững. Người dân được hướng dẫn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc và khai thác rừng trồng, nâng cao năng suất, chất lượng cây lâm nghiệp. Việc lựa chọn các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đã giúp nhiều diện tích rừng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Đáng chú ý, việc gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế dưới tán rừng, như trồng dược liệu, chăn nuôi, kết hợp với các mô hình kinh tế nông – lâm nghiệp. Qua đó, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác bảo vệ rừng ở Sơn Lương vẫn còn không ít khó khăn. Địa hình rộng, chia cắt trong khi nhu cầu phát triển kinh tế của người dân ngày càng tăng là những thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, công tác giữ rừng vẫn đang được duy trì hiệu quả.

Trong thời gian tới, xã Sơn Lương tiếp tục xác định bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Địa phương sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, phát huy vai trò của cộng đồng, đồng thời tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, việc nhân rộng các mô hình kinh tế gắn với rừng cũng sẽ được chú trọng, nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Giữ màu xanh rừng không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Sơn Lương. Những cánh rừng xanh hôm nay chính là lá chắn bảo vệ cuộc sống, là nguồn sinh kế bền vững cho hiện tại và thế hệ mai sau. Với những nỗ lực không ngừng, Sơn Lương đang từng bước gìn giữ và phát huy giá trị quý báu của tài nguyên rừng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng bền vững, phát triển.

Hoàng Hương