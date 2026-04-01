Đẩy mạnh hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 1/4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Phú Thọ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Qua 5 năm triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND các cấp đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Công tác tái hòa nhập cộng đồng được triển khai chặt chẽ, với nhiều giải pháp đồng bộ. Các địa phương đã quan tâm bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT).

Công tác tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua đã kéo giảm và duy trì tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù ở mức thấp, trung bình từ năm 2020 đến năm 2025 là 1,73%. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau 2 năm thực hiện, chính sách tín dụng ưu đãi đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Nhiều người CHXAPT được tiếp cận nguồn vốn vay, có việc làm ổn định, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Tại tỉnh Phú Thọ, việc triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ 4.759 người CHXAPT và người được đặc xá.

UBND tỉnh đã ban hành 35 văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người hoàn lương ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm. Nổi bật là sự phối hợp giữa Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội trong rà soát, lập danh sách, hướng dẫn người CHXAPT vay vốn đúng đối tượng, đúng mục đích, đồng thời tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh và giám sát hiệu quả sử dụng vốn.

Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho 1.836 phạm nhân và 1.450 người CHXAPT. Tính đến ngày 14/1/2026, tổng doanh số giải ngân đạt hơn 92,3 tỷ đồng, với 1.011 người CHXAPT được vay vốn. Đáng chú ý, 100% số vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Những kết quả trên khẳng định quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong thực hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, đồng thời cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp liên ngành trong hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Công an tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tái hòa nhập cộng đồng; tham mưu xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và sửa đổi Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg theo hướng phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người CHXAPT tiếp cận chính sách.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, lực lượng Công an các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập; chủ động nắm tình hình, hoàn cảnh của người CHXAPT để có giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện tiếp nhận người hoàn lương vào làm việc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

