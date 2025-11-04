Nhìn ra tỉnh bạn
Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững

Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, phát huy giá trị lợi thế tự nhiên, tài nguyên, thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh... Từ đó góp phần giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh quan, không gian và bảo vệ môi trường.

Trải nghiệm nghệ thuật đàn đá của người dân tộc thiểu số

Từ “hồn cốt” văn hóa

Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Lâm Đồng là nơi sinh sống của 49 dân tộc, sở hữu nguồn tài nguyên nhân văn phong phú với nhiều phong tục, kiến trúc và lễ hội đặc sắc. Thời gian qua, xác định bản sắc văn hóa là “hồn cốt” của vùng đất, ngành đã đưa công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch vào nhiệm vụ trọng tâm, tập trung bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch.

Sở phối hợp với các địa phương thực hiện sưu tầm, bảo quản, tu bổ, tôn tạo các di tích; bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể, bảo tồn các lễ hội truyền thống. Đồng thời xây dựng, tuyên truyền quảng bá mô hình văn hóa truyền thống như: cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát... nhằm phục vụ khách du lịch. Từ đó góp phần giữ gìn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc thiểu số, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, trong giai đoạn tới, để phát huy sức mạnh văn hóa, phát triển du lịch cần tăng cường quảng bá về giá trị lịch sử, văn hóa và danh thắng của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội chợ, triển lãm du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời khuyến khích người dân cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng nhằm giữ gìn, phát huy hiệu quả giá trị các di sản lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống, bảo tồn sự đa dạng sinh học tại các điểm đến du lịch.

Đến định vị thương hiệu du lịch cộng đồng

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo hướng bền vững, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội. Trong đó, tập trung phát huy giá trị lợi thế tự nhiên, tài nguyên, thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; góp phần giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa, cảnh quan, không gian và bảo vệ môi trường.

Phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, bảo đảm chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên tham gia, tiến tới hình thành làng nghề du lịch cộng đồng. Các điểm du lịch cộng đồng phải đáp ứng cơ bản các yêu cầu của quốc gia TCVN 13259:2020 về du lịch cộng đồng và tiêu chuẩn của ASEAN đối với hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.

Mục tiêu là du lịch cộng đồng phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng kinh tế nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đồng thời hỗ trợ khả năng tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ công cho khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đưa du lịch cộng đồng trở thành một trong những sản phẩm du lịch chính của tỉnh Lâm Đồng, định vị thương hiệu du lịch cộng đồng Lâm Đồng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Giai đoạn 2025 - 2027, Lâm Đồng sẽ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm du lịch cộng đồng được công nhận. Phấn đấu 30% điểm có nhà sinh hoạt cộng đồng và đội văn nghệ truyền thống hoạt động hiệu quả; 40% chủ cơ sở được đào tạo nghiệp vụ quản lý du lịch. Đồng thời, 40% điểm đạt tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng được quảng bá, giới thiệu, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số du lịch cộng đồng toàn tỉnh.

 Du lịch cộng đồng Phát triển du lịch Bảo tồn UBND tỉnh Du lịch Việt Nam Phát triển bền vững Bảo vệ môi trường Di tích lịch sử Thiên nhiên Thắng cảnh
Làm giàu từ nông nghiệp hiện đại

Làm giàu từ nông nghiệp hiện đại
2025-11-02 16:24:00

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Cà Mau khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng...

Khai thác tiềm năng du lịch xanh

Khai thác tiềm năng du lịch xanh
2025-10-27 11:53:00

Phát triển du lịch xanh là chiến lược hướng đến khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí...

