Huế - Hình mẫu về phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững

Huế không chỉ gìn giữ quá khứ mà còn khẳng định vị thế trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, một thành phố di sản sống động, bền vững, đáng sống, đủ sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Hội nghị. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025, chiều 19/12, tại thành phố Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Huế tổ chức hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa-nền tảng phát triển du lịch bền vững.

Hội nghị tập trung giới thiệu những điểm mới của Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tăng cường liên kết giữa các ngành công nghiệp văn hóa với du lịch

Tại hội nghị các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ về giải pháp phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thông qua hoàn thiện thể chế, tăng cường liên kết giữa các chủ thể liên quan; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững; khai thác hiệu quả một số lĩnh vực như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, trò chơi điện tử... nhằm hình thành các sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc trưng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, hội nghị sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua việc tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và du lịch, kết quả mang lại góp phần hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, có giá trị gia tăng cao, phù hợp xu thế phát triển bền vững. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc lựa chọn thành phố Huế, trung tâm di sản có giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam, làm địa điểm tổ chức hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện kỳ vọng Huế sẽ trở thành hình mẫu trong việc gắn kết hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản cùng với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Kiến tạo đô thị giàu sức sống giữa lòng Cố đô

Cùng ngày 19/12, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Diễn đàn Quốc tế Huế (HIF) tổ chức Diễn đàn quốc tế Huế lần thứ 4-năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành phát triển toàn diện-Kiến tạo tương lai bền vững.”

Diễn đàn có sự tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc cùng đại diện của nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, thành phố rất quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt với Hàn Quốc. Huế mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm từ quốc tế để khai thác giá trị văn hóa, di sản hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phát biểu. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung nhấn mạnh, Huế hướng tới mục tiêu xây dựng “Đô thị Di sản-Thành phố sáng tạo UNESCO,” kiến tạo một đô thị giàu sức sống giữa lòng Cố đô, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại, đồng thời phát triển phù hợp chiến lược hội nhập quốc tế, từng bước hình thành một hệ sinh thái di sản toàn diện, nơi kết nối di sản-sáng tạo-cộng đồng-doanh nghiệp-công nghệ. Trong đó, di sản giữ vai trò hạt nhân gắn kết bảo tồn với phát triển đô thị, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận định, với cách tiếp cận đó, Huế không chỉ gìn giữ quá khứ mà còn khẳng định vị thế là một trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, một thành phố di sản sống động, bền vững, đáng sống và đủ sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận và định hướng nhiều giải pháp phát triển bền vững cho thành phố Huế trong dài hạn với 3 nội dung chính gồm: Xây dựng thương hiệu đô thị Huế; Huế và di sản, văn hóa; Huế và môi trường.

Các đại biểu cho rằng, Huế cần xây dựng thương hiệu đô thị dựa trên sức mạnh mềm văn hóa, kinh tế lễ hội, văn hóa đêm và trải nghiệm để hướng tới mục tiêu tạo dựng Huế trở thành thành phố sáng tạo văn hóa, giàu bản sắc và có tầm ảnh hưởng quốc tế, từ đó thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa, du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ngoài ra, dữ liệu số và ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và khai thác di sản cũng có vai trò quan trọng. Huế cần nhận diện giá trị di sản trong đời sống đương đại, có giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản cụ thể hơn và được đặt trong tầm nhìn chiến lược toàn cầu về phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp sáng tạo văn hóa, biến tài nguyên di sản thành nguồn lực kinh tế số bền vững và minh bạch.

Trao cờ cho địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Trong bối cảnh miền Trung Việt Nam liên tiếp hứng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt, nhiều đại biểu đã đề cập đến tính cấp thiết của phát triển xanh, tập trung vào các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, thiết kế đô thị xanh, phát triển hạ tầng bền vững và khai thác mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với mục tiêu, định hướng xây dựng “Đô thị xanh-sinh thái-an toàn-thông minh” của thành phố Huế.

Ông Reigh Young Bum, Chủ tịch Hội Diễn đàn Quốc tế Huế (HIF) cam kết đồng hành, hỗ trợ Huế trên hành trình phát triển bền vững, thông qua việc kết nối chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.

Nguồn Vietnam+