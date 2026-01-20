Đề xuất linh hoạt thời gian làm việc giáo viên mầm non

Nhiều ý kiến đề nghị áp dụng linh hoạt 40 giờ làm việc mỗi tuần đối với giáo viên mầm non. Ảnh: Lê Nguyễn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non, dự kiến thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT. Ngay sau khi công bố, dự thảo nhận được nhiều góp ý tập trung vào quy định thời gian làm việc và việc phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung nguyên tắc áp dụng linh hoạt định mức 40 giờ làm việc mỗi tuần đối với giáo viên mầm non, bảo đảm phù hợp với đặc thù nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Theo đó, thời gian làm việc không chỉ tính riêng giờ giảng dạy mà bao gồm cả thời gian chuẩn bị bài, đón và trả trẻ, cùng các nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, có đề xuất làm rõ tổng thời gian làm việc của giáo viên mầm non trong năm học nhằm thống nhất cách hiểu và thuận lợi trong tổ chức thực hiện tại cơ sở giáo dục. Việc quy định rõ ràng được kỳ vọng giúp nhà trường chủ động bố trí nhân sự, đồng thời hạn chế áp lực phát sinh cho giáo viên.

Liên quan đến quy định kiêm nhiệm, nhiều ý kiến cho rằng trong điều kiện một số cơ sở mầm non còn thiếu biên chế, giáo viên thực tế phải đảm nhiệm nhiều hơn hai nhiệm vụ. Vì vậy, cần có quy định mở, cho phép hiệu trưởng linh hoạt phân công kiêm nhiệm trong trường hợp đặc biệt, trên cơ sở có sự thống nhất của tập thể và báo cáo cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh việc giới hạn số nhiệm vụ kiêm nhiệm nhằm bảo đảm giáo viên mầm non không bị quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Quan điểm này cũng gắn với chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, giảm điểm trường lẻ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ý kiến góp ý sẽ được tiếp thu, rà soát để hoàn thiện dự thảo Thông tư, hướng tới quy định vừa bảo đảm quyền lợi giáo viên, vừa phù hợp điều kiện thực tiễn và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Theo hanoimoi.vn