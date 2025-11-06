Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân nguồn cội

Đáp ứng nguyện ước thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc Đất Tổ nói riêng và cả nước nói chung, Phú Thọ đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng, phấn đấu hoàn thành trước Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026. Đây sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục các thế hệ mai sau; là niềm vinh dự và tự hào về công trình lịch sử - văn hóa, nghệ thuật có giá trị không chỉ cho những người con quê hương Đất Tổ mà hơn thế, là lòng tự tôn, tự lập, tự cường có mạch nguồn xuyên suốt của một dân tộc anh hùng...

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến được xây dựng tại đồi Phân Bùng, thuộc vùng II (vùng đệm) của Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng.

Nắm bắt được thông tin tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đền Hùng, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phấn khởi bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời cho kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; là Người khai sinh lập Quốc và đưa đất nước hiện thực khát vọng phồn vinh, hạnh phúc. Việc dựng Tượng đài Bác Hồ như bấy lâu nay chúng ta vẫn thường làm là bày tỏ sự tôn kính, lòng biết ơn đối với công lao và tấm gương sáng ngời của tiền nhân. Sinh thời, Bác Hồ đã có hai lần về thăm Đền Hùng, rất nhiều lần Người chỉ dạy cho cán bộ cách mạng và đồng bào luôn hướng về cội nguồn dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Được biết có chủ trương xây dựng Tượng đài Bác Hồ ở Đền Hùng, tôi rất vui mừng, hoàn toàn ủng hộ việc này. Bởi xây dựng Tượng đài Bác Hồ ở Đền Hùng là lẽ tất yếu, có ý nghĩa rất lớn lao cả về chính trị, văn hoá, lịch sử và giáo dục tư tưởng. Ngày nay, có tượng Bác tại Đền Hùng sẽ tiếp tục là minh chứng về biểu tượng giáo dục sinh động cho lý tưởng sống, tinh thần nhân ái, giản dị, cần, kiệm, liêm chính mà Bác Hồ để lại, luôn khắc nhớ cho mỗi thế hệ người Việt Nam ý thức về cội nguồn, về lòng yêu nước thương nòi để cùng nhau dựng xây đất nước giàu mạnh. Công trình tượng đài là địa chỉ đỏ giáo dục các thế hệ mai sau. Ngoài ra, công trình sẽ góp phần gia tăng giá trị khu vực quần thể Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu hòa bình, nhân ái, biết ơn Người lãnh tụ vĩ đại...”.

Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 đền Giếng - Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng.

Chủ trương xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng là hoàn toàn phù hợp với truyền thống đạo lý tri ân, lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan. Trên thực tế, chủ trương này đã được tỉnh Phú Thọ cân nhắc kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình đảm bảo quy định pháp luật hiện hành trên cơ sở nội dung Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017) và Điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021). Theo đó, Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng có tổng diện tích 845 ha. Trong đó, khu vực I (vùng lõi) có diện tích 32,2 ha, chính là núi Nghĩa Lĩnh với các di tích Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Giếng, Lăng Vua Hùng, Chùa Thiên Quang, Bảo tháp, Nhà thờ Tổ, gác Chuông. Khu vực II (vùng đệm) có diện tích 812,8 ha, bao gồm các khu: Núi Vặn, núi Trọc, khu Trung tâm lễ hội, khu cảnh quan Hồ Mẫu, khu rừng Quốc gia Đền Hùng và cảnh quan sinh thái phía Bắc, tháp Hùng Vương, Đài tưởng niệm liệt sĩ và Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và khu dân cư hiện trạng...

Khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng

Dự kiến Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng trên đồi Phân Bùng, thuộc Khu trung tâm lễ hội. Diện tích này thuộc vùng II (vùng đệm), được định hướng phát triển chủ yếu là không gian kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ Khu Di tích, không gian tổ chức lễ hội và dịch vụ du lịch, hoàn toàn không ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh, nơi thờ tự linh thiêng của các Vua Hùng. Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn quan trọng, hài hòa với cảnh quan, nâng tầm giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương, đưa Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng trở thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia. Từ đây, Đất Tổ có thêm niềm tự hào với biểu tượng cội nguồn lắng đọng trong thời đại mới, truyền thống dựng nước đi đôi cùng giữ nước, trăm cây một cội, trăm con một nhà chung tay góp sức cùng xây dựng non song gấm vóc hùng cường như nguyện ước của tổ tiên cùng vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại Hồ Chí Minh.

Cẩm Ninh