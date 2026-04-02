Dịch vụ đo vẽ hiện trạng tại TPHCM của Hợp Nhất Bách Việt

Bạn đang cần xin giấy phép xây dựng, hoàn công nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay giải quyết tranh chấp ranh giới tại TP.HCM? Câu trả lời đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần là một bản vẽ hiện trạng vị trí chính xác tuyệt đối và hợp lệ về mặt pháp lý.

Sự sai lệch dù chỉ vài centimet trong đo đạc tại một đô thị đặc thù như TP.HCM cũng có thể dẫn đến những thiệt hại hàng tỷ đồng và kéo theo các rắc rối pháp lý kéo dài.

Bản Chất Của Việc Đo Vẽ Hiện Trạng Tại TP.HCM

TP.HCM là một siêu đô thị có mật độ xây dựng dày đặc và điều kiện địa chất công trình vô cùng phức tạp. Nằm trên nền đất yếu đặc trưng của vùng chuyển tiếp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, hiện tượng lún sụt cục bộ và biến dạng công trình lân cận là rất phổ biến.

1.1. Tại sao không thể tự đo đạc bằng thước dây thông thường?

Nhiều người dân vẫn lầm tưởng có thể tự xác định ranh giới bằng thước kéo. Tuy nhiên, trong trắc địa chuyên ngành, ranh giới đất được quản lý bằng tọa độ phẳng (X, Y) trên hệ VN-2000. Căn cứ theo các quy định về đo đạc địa chính hiện hành trên cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản vẽ chỉ có giá trị pháp lý khi được lập bởi đơn vị có giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng thiết bị đã qua kiểm định như máy toàn đạc điện tử hoặc công nghệ định vị vệ tinh GNSS RTK.

1.2. Giải quyết triệt để rủi ro pháp lý và tranh chấp

Một dịch vụ đo vẽ hiện trạng chuyên nghiệp sẽ giúp bạn:

- Xác định chính xác diện tích thực tế: Đối chiếu ranh giới thực tế đang sử dụng với ranh giới trên Giấy chứng nhận (Sổ hồng/Sổ đỏ).

- Phục vụ công tác thiết kế và thi công: Kỹ sư xây dựng cần cao độ nền và ranh giới chuẩn để thiết kế móng, đặc biệt quan trọng với địa chất đất yếu tại các quận như Quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh.

- Hợp thức hóa giấy tờ: Cung cấp hồ sơ chuẩn form mẫu của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM để nộp hồ sơ xin phép xây dựng, hoàn công, tách/hợp thửa.

Quy Trình Cung Cấp Dịch Vụ Đo Vẽ Hiện Trạng

Để đáp ứng nhu cầu giao dịch, mua bán hoặc xây dựng ngay lập tức của khách hàng, một quy trình đo đạc tiêu chuẩn cần diễn ra nhanh gọn nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN):

Tiếp nhận yêu cầu & Tư vấn pháp lý (Miễn phí): Phân tích hồ sơ pháp lý hiện có của khách hàng (Sổ cũ, bản vẽ cũ, chứng minh nhân dân...). Khảo sát thực địa & Tiến hành đo đạc: Kỹ sư trắc địa mang thiết bị (Máy toàn đạc Leica, Trimble hoặc máy RTK) xuống hiện trường. Thu thập điểm tọa độ, cao độ, ranh giới tường chung/riêng, đường giao thông, hố ga thoát nước. Xử lý số liệu nội nghiệp: Trút dữ liệu từ máy đo vào phần mềm chuyên dụng (AutoCAD, MicroStation) để bình sai, ghép tọa độ lên bản đồ địa chính nhà nước. Xuất bản vẽ & Trình ký kiểm duyệt: Lập bản vẽ sơ đồ nhà đất, bản vẽ hiện trạng vị trí. Đóng dấu pháp nhân có chức năng đo đạc và trình cơ quan nhà nước kiểm duyệt (nếu khách hàng yêu cầu). Bàn giao hồ sơ: Khách hàng nhận bản vẽ giấy (có mộc đỏ) và file mềm để thực hiện các giao dịch tiếp theo.

Hợp Nhất Bách Việt – Đối Tác Trắc Địa Tin Cậy Của Mọi Công Trình

Giữa hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường, việc “chọn mặt gửi vàng” là vô cùng quan trọng. Đo sai không chỉ mất tiền đo lại, mà còn làm đình trệ toàn bộ dự án, lỡ mất cơ hội giao dịch bất động sản của bạn.

Thương hiệu Hợp Nhất Bách Việt tự hào là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực trắc địa, bản đồ và địa chất công trình tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Chúng tôi thấu hiểu rằng, đằng sau mỗi bản vẽ là tài sản và sự an tâm của khách hàng.

Tại sao bạn nên chọn Hợp Nhất Bách Việt ngay hôm nay?

- Đội ngũ chuyên gia: 100% kỹ sư đứng máy tốt nghiệp chuyên ngành Trắc địa - Bản đồ, Địa chất công trình từ các trường Đại học hàng đầu, am hiểu sâu sắc luật đất đai và quy trình hành chính tại TP.HCM.

- Thiết bị tối tân: Ứng dụng công nghệ đo đạc hiện đại nhất như Máy toàn đạc điện tử độ chính xác cao, công nghệ định vị vệ tinh GNSS RTK, và Flycam (UAV) cho các dự án quy mô lớn, đảm bảo sai số khép góc gần như bằng 0.

- Tối ưu thời gian - Pháp lý vững chắc: Chúng tôi cam kết trả kết quả nhanh chóng (chỉ từ 1-3 ngày làm việc), bản vẽ xuất ra tuân thủ 100% quy định của Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM, đảm bảo tỷ lệ duyệt hồ sơ tuyệt đối.

- Chi phí minh bạch: Báo giá một lần duy nhất, không phát sinh chi phí ẩn.

Hãy liên hệ ngay với công ty Hợp Nhất Bách Việt để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá dịch vụ đo vẽ hiện trạng tại TPHCM nhanh nhất.

Thông tin liên hệ:

- CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT BÁCH VIỆT

- Mã số thuế: 0315606813

- Website: https://bachvietunited.com

- Trụ sở: 369/16 Lò Lu, Phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (028) 353.56895

- Hotline: 0903692185

- Email: viet@bachvietunited.com

- Văn phòng: 31/13 đường 160, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh.