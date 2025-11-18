Điểm hẹn lý thú ở các phiên chợ Lâm Đồng ngàn hoa

Lâm Đồng ngàn hoa không chỉ cuốn hút du khách bởi cảnh quan thơ mộng, khí hậu mát mẻ mà còn bởi những phiên chợ nhỏ xinh mang dấu ấn địa phương.

Những phiên chợ nhỏ được tổ chức theo quý, tháng hay tuần bởi các đơn vị, nhóm cá nhân sáng tạo... tạo nên một “đặc sản du lịch mới”, nơi du khách được gặp gỡ, mua sắm, trải nghiệm đồ thủ công tinh tế, nông sản theo mùa.

Giữa tiết trời giao mùa của Đà Lạt, khi những cơn gió se lạnh len lỏi qua tán thông, “phiên chợ giao mùa” được mở trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng tại phường Cam Ly - Đà Lạt. Chợ không lớn, chỉ chừng 30 gian hàng nhưng mỗi góc lại mang một hơi thở rất riêng.

Phiên chợ giao mùa tại phường Cam Ly - Đà Lạt với khoảng chừng 30 gian hàng bày bán các sản phẩm địa phương thu hút du khách

Ngay lối vào là dãy sản phẩm thủ công, những chiếc túi vải nhuộm màu, những bức tranh cùng hộp màu cho du khách thỏa sức sáng tạo cùng những món đồ trang sức đầy cá tính ánh lên dưới nắng sớm.

Đi sâu thêm chút nữa là khu bánh trái, nước uống, tinh dầu, nến thơm... cùng các nông sản địa phương. Những người phụ nữ má ửng hồng vì lạnh, ân cần mời khách thử miếng mứt dâu, hồng sấy ngọt nhẹ, thơm ngon.

Những gian hàng với các sản phẩm tinh dầu, sản phẩm tái chế, nến thơm, xà phòng thảo mộc... đem lại màu sắc hiện đại, sáng tạo, giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ

Nhiều nông hộ còn trực tiếp đưa sản phẩm của mình lên chợ để du khách được nghe những câu chuyện phía sau mỗi luống rau, mỗi trái dâu, câu chuyện về khí hậu, kinh nghiệm canh tác và niềm tự hào của người nông dân vùng cao nguyên Lâm Viên.

Xa xa, khu đồ len với những chiếc khăn quàng, mũ len, những con vật ngộ nghĩnh. Mỗi món đồ đều mang theo câu chuyện của mùa, của bàn tay người thợ miệt mài. Đâu đó, du khách quây quần trải nghiệm làm đồ thủ công bằng gốm với nụ cười thích thú...

Những sản phẩm như dâu tây, hoa lavender, hồng... mang đặc trưng địa phương được giới thiệu, bày bán tại phiên chợ

Trải nghiệm phiên chợ, chị Nguyễn Nhật Anh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh vui vẻ chia sẻ: "Tôi và gia đình lên đây du lịch và tình cờ biết đến phiên chợ nên ghé thăm quan, mua sắm. Thật thú vị vì có thể gặp gỡ và biết thêm nhiều điều thú vị từ chia sẻ của các chủ nông trại, cửa hàng khu vực. Tôi đã mua một ít bánh mứt và đồ lưu niệm về làm kỷ niệm và làm quà cho bạn bè, người thân".

Du khách trải nghiệm mứt hồng sấy và các sản phẩm nông sản tại phiên chợ

Tính “nghệ” và sự tự do sáng tạo của phiên chợ cũng thu hút cả những người làm nghệ thuật đường phố.

Tham gia bán hàng tại phiên chợ, chị Lìu Hý Uyển, chủ tiệm ỉn ỉn tattoo cho biết: "Tôi đã trưng bày các tác phẩm phác thảo, các thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên Đà Lạt, hoa lá, thông, các biểu tượng văn hóa dân tộc đến những hình mẫu cá tính, hiện đại. Tôi mong là mọi người sẽ biết và thích thú nhiều hơn tới các sản phẩm xăm hình nghệ thuật".

Các bạn nhỏ thích thú với gian hàng nến thơm và các sản phẩm tattoo

Trong tiếng nhạc du dương, du khách cảm nhận không gian đậm dấu ấn cao nguyên hòa cùng nét kiến trúc Pháp cổ, nơi tinh hoa nông sản, đặc sản và thủ công địa phương hội tụ, mang đến một trải nghiệm mới mẻ, đầy cuốn hút.

Phiên chợ nhỏ, nhưng cảm giác như gom cả Đà Lạt vào trong vài chục mét vuông ấy: Cái lạnh vừa chạm ngõ, mùi ngọt của bánh trái, sự chân tình của người bán và những nét thủ công bình dị mà ấm áp. Du khách không chỉ mua một món hàng, mà mua cả một khoảnh khắc Đà Lạt giao mùa, thứ không tìm thấy trong những cửa hàng phố lớn.

Các phiên chợ được tổ chức còn kết hợp hoạt động văn hoá văn nghệ tạo không gian trải nghiệm cho du khách

Chị Trần Thị Dung, Quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết, mỗi mùa chúng tôi đều có một phiên chợ để du khách có thể trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu về các sản phẩm địa phương trong tỉnh. Đây là cách tạo sức hút, lan tỏa giá trị địa phương đến du khách trong nước, quốc tế. Chủ các gian hàng khi tham gia phiên chợ có thể quảng bá, mở rộng nguồn khách giúp việc tiêu thụ, lan tỏa sản phẩm được tốt hơn.

Trong những khu sân vườn, homestay ngoại ô hay các các quán cà phê, các phiên chợ cuối tuần được tổ chức đều đặn, mỗi nơi mang một màu sắc riêng. Đó có thể là phiên chợ đồ thủ công, nghệ thuật, chợ hoa, chợ phiên ẩm thực, chợ nông sản hữu cơ theo mùa...

Các sản phẩm thủ công bằng len được bày bán

Các phiên chợ nhỏ được tổ chức thường ưu tiên sản phẩm địa phương và gắn liền với xu hướng du lịch xanh và phát triển bền vững. Nhiều gian hàng hạn chế dùng nhựa, khuyến khích bao bì thân thiện môi trường, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, tạo đầu ra, giới thiệu sản phẩm cho các nông hộ địa phương.

Giữa nhịp sống du lịch ngày càng sôi động, những phiên chợ đầy sắc màu không chỉ là nơi mua bán mà là không gian văn hóa, sáng tạo, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn hương mùa, bàn tay nghề và nhịp sống của người bản địa.

Những hoạt động này góp phần tạo bản sắc riêng cho du lịch tại Lâm Đồng ngàn hoa, không ồn ào, không thương mại hóa quá mức mà nhẹ nhàng, chan hòa và giàu trải nghiệm.

