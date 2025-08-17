Điểm sáng trong “bức tranh kinh tế” châu Âu

Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong quý II năm 2025 tăng trưởng ngoài dự kiến.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) vừa công bố số liệu chính thức trong quý II, từ tháng 4 đến hết tháng 6/2025, kinh tế Eurozone với 20 nước thành viên đã tăng 0,1% so với quý trước đó, cao hơn mức dự báo 0% của các nhà phân tích. Nền kinh tế toàn Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia trong quý II năm 2025 cũng tăng 0,2% so với quý trước.

Đáng chú ý, nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu là Pháp tăng trưởng vượt kỳ vọng với mức 0,3% trong quý II, trong khi Tây Ban Nha nổi lên như một “ngôi sao sáng” khi ghi nhận mức tăng trưởng đầy ấn tượng 0,7%. Tuy nhiên, tăng trưởng của “nền kinh tế đầu tàu” châu Âu là Đức lại bất ngờ giảm 0,1% so với quý trước và Đức phải chật vật trong khối nợ công khổng lồ. Nền kinh tế Italia cũng ghi nhận mức sụt giảm tương tự.

Những điểm sáng xuất hiện trong bức tranh kinh tế châu Âu nhờ sự tăng trưởng nhanh hơn dự kiến của cả Eurozone và EU. Số liệu tăng trưởng GDP của quý II năm 2025 của Pháp cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu đang vận hành tương đối tốt, trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ thỏa thuận thuế quan thương mại giữa EU và Mỹ. Kinh tế Pháp tăng trưởng vượt dự báo, với sự phục hồi trong chi tiêu hộ gia đình đã trở thành động lực và thúc đẩy nền kinh tế. Trong 3 tháng đầu năm nay, nền kinh tế Ireland cũng tăng trưởng mạnh mẽ với GDP tăng 9,7% do xuất khẩu dược phẩm sang Mỹ tăng mạnh. Các quốc gia tiếp theo đóng góp cho tín hiệu tăng trưởng tích cực của khu vực là Malta (tăng 2,1%) và Cyprus (tăng 1,3%).

Lạm phát tại Eurozone tăng nhẹ lên mức 2% trong tháng 6 vừa qua, nhưng vẫn đúng như dự báo của các nhà phân tích và phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ngoài các yếu tố biến động mạnh như giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, chỉ số lạm phát cơ bản giữ ổn định ở mức 2,3% trong tháng 5. Đây là chỉ số quan trọng được ECB căn cứ để đánh giá áp lực giá cả thực sự trong nền kinh tế. ECB dự báo lạm phát khu vực Eurozone sẽ duy trì đúng mục tiêu trong năm nay, nhưng cũng cảnh báo những thách thức mới từ căng thẳng thương mại hoặc sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể khiến diễn biến lạm phát khó lường hơn.

Trải qua những “con gió ngược”, nổi lên là căng thẳng thương mại với các đối tác lớn và chịu tác động của các cuộc khủng hoảng toàn cầu, kinh tế châu Âu đã trì trệ suốt hai năm qua, đặc biệt là do chi phí năng lượng tăng cao sau cuộc xung đột tại Ukraine. Dù đang phục hồi mạnh mẽ, nền kinh tế khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng hằng năm đối với Eurozone xuống còn 0,8% vào năm 2025. Các quan chức EU hy vọng thỏa thuận thuế quan mà EU đạt được với Mỹ cuối tháng 7 vừa qua sẽ đem lại tương lai ổn định hơn cho các doanh nghiệp và ngăn chặn những tổn thất kinh tế.

Giới phân tích cảnh báo, kinh tế châu Âu vẫn sẽ chịu tác động bởi theo thỏa thuận mức thuế 15% vẫn được áp dụng với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của khối. Mức thuế này được đánh giá có thể sẽ làm giảm khoảng 0,2% GDP của khu vực, khiến đà tăng trưởng có nguy cơ sẽ tiếp tục yếu trong thời gian từ nay đến cuối năm.

