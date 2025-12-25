Điểm tựa của giáo dục vùng cao

Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (PTDTNT THCS&THPT) Đà Bắc đã và đang khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục đặc thù, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Giờ Tin học của học sinh Trường PTDTNT THCS&THPT Đà Bắc.

Trường PTDTNT THCS&THPT Đà Bắc là ngôi trường mang tính đặc thù, kết hợp giữa phổ thông, dân tộc và nội trú. Hiện, nhà trường đang chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và giáo dục 330 học sinh là con em các dân tộc Tày, Mường, Dao, Thái, Kinh và một số dân tộc khác sinh sống lâu đời tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn như Đà Bắc, Quy Đức, Đức Nhàn, Tân Pheo, Tiền Phong, Cao Sơn. Đối với nhiều học sinh, việc được học tập trong môi trường nội trú đã giúp rút ngắn quãng đường đến trường, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng hành của xã hội. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Trường có 11 lớp học, trong đó 8 lớp THCS và 3 lớp THPT; 6 phòng bộ môn gồm 2 phòng Tin học, phòng Hóa - Sinh, phòng Vật lý - Công nghệ, phòng Nghệ thuật và phòng học Chuyển đổi số; cùng thư viện, nhà đa năng, khu ký túc xá 44 phòng, bếp ăn tập thể và các hạng mục phụ trợ phục vụ sinh hoạt cho học sinh nội trú.

Em Đinh Hồng Quyên - học sinh lớp 7A1 chia sẻ: “Được học trong phòng học có máy tính, thiết bị hiện đại, em rất vui và phấn khởi. Em có điều kiện tìm hiểu bài kỹ hơn, mạnh dạn khám phá những kiến thức mới”. Cùng chung cảm nhận, em Nguyễn Tiến Hải, học sinh lớp 7A1 cho biết: “Được học tại ngôi trường khang trang giúp chúng em tiếp thu bài tốt hơn. Thầy cô luôn tận tình chỉ bảo, động viên. Nhờ có phòng học hiện đại, thành tích học tập của em ngày càng tiến bộ”.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tăng cường hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn, giúp học sinh vùng cao từng bước bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cô Kiều Thị Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường trao đổi: Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Nhờ được thụ hưởng đầy đủ cơ sở vật chất và học tập theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa học sinh vùng khó và vùng thuận lợi từng bước được thu hẹp.

Bên cạnh nhiệm vụ dạy chữ, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể được tổ chức trong năm học như: Ngày hội STEM với chủ đề “Khoa học và cuộc sống”, Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam, Không gian văn hóa các dân tộc, Phòng chống tai nạn thương tích - đuối nước, Vui hội đêm rằm, Tiến bước lên Đoàn, Vui Tết Nguyên đán... Qua đó giúp học sinh được trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng, hiểu biết xã hội và bồi đắp niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh. Các nội dung như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên được lồng ghép linh hoạt trong các buổi sinh hoạt nội trú và sinh hoạt dưới cờ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Với đội ngũ 3 cán bộ quản lý, 26 giáo viên và hệ thống nhân viên phục vụ, Trường PTDTNT THCS&THPT Đà Bắc luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những đóng góp bền bỉ đó đã được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp, các ngành. Năm 2023, nhà trường được công nhận là trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia cấp độ II mức độ 1 - dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển.

Từ mái trường vùng cao Đà Bắc, những thế hệ học sinh dân tộc thiểu số đang từng ngày được chắp cánh bằng tri thức, kỹ năng và niềm tin. Trường PTDTNT THCS&THPT Đà Bắc tiếp tục là điểm tựa vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Lê Thương