Điều nên biết về 6 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tim mạch

Trong thị trường thực phẩm chức năng hiện nay, có không ít sản phẩm được quảng bá với công dụng duy trì và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, các báo cáo khoa học cho thấy bằng chứng chứng minh hiệu quả thực sự của thực phẩm chức năng (TPCN) vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu, dưới đây là 6 loại TPCN phổ biến nhất thường được sử dụng để hỗ trợ hệ tim mạch mà người dùng cần hiểu rõ.

1. Acid béo omega-3

Omega-3 là loại chất béo không bão hòa đóng vai trò thiết yếu đối với nhiều hệ thống trong cơ thể như tim, phổi và hệ miễn dịch. Ngoài nguồn thực phẩm tự nhiên từ cá béo và hạt lanh, omega-3 còn xuất hiện dưới dạng bổ sung như dầu cá, dầu nhuyễn thể, dầu gan cá tuyết hoặc dầu tảo.

Nghiên cứu chứng minh omega-3 có khả năng làm giảm mức triglyceride, đặc biệt hiệu quả khi sử dụng liều lượng trên 2 gram mỗi ngày. Việc kiểm soát triglyceride là yếu tố quan trọng vì nồng độ chất béo này cao sẽ trực tiếp làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Dù nhiều người tin rằng bổ sung omega-3 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhưng các bằng chứng hỗ trợ lợi ích này vẫn chưa thực sự thống nhất. Do đó, các bác sĩ thường ưu tiên kê đơn các sản phẩm chuyên dụng như Lovaza hoặc Vascepa cho những trường hợp có chỉ số triglyceride quá cao.

2. Coenzyme Q10 (CoQ10)

CoQ10 là một hợp chất tự nhiên mà cơ thể có khả năng tự sản sinh, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo năng lượng cho tế bào.

Một số bằng chứng cho thấy CoQ10 mang lại lợi ích rõ rệt cho người bị suy tim. Cụ thể, nó giúp cải thiện phân suất tống máu (lượng máu tâm thất trái bơm ra mỗi nhịp) và tăng cường chức năng tim tổng thể.

Việc bổ sung CoQ10 không chỉ giúp giảm căng thẳng cho tim mà còn hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng, giảm nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch và hạn chế số lần phải nhập viện.

3. Tỏi

Với đặc tính chống viêm, chống oxy hoá và kháng khuẩn, tỏi từ lâu đã được xem là một vị thuốc hỗ trợ điều trị cholesterol, tăng huyết áp và đái tháo đường.

Một số nghiên cứu ghi nhận tỏi có thể cải thiện nhẹ chỉ số huyết áp và cholesterol, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, tác dụng này chủ yếu chỉ xuất hiện ở những người vốn đã có mức chỉ số cao. Hiện vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định chắc chắn lợi ích của tỏi dưới dạng thực phẩm bổ sung.

4. Chất xơ

Chất xơ đến từ các nguồn thực vật như trái cây, rau củ và các loại hạt. Trong trường hợp chế độ ăn hằng ngày không cung cấp đủ lượng khuyến nghị, các sản phẩm bổ sung như psyllium hoặc beta-glucan là những lựa chọn thay thế.

Chế độ ăn giàu chất xơ giúp cơ thể đào thải độc tố, giảm cholesterol và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Những yếu tố này kết hợp lại giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác.

5. Cơm men đỏ

Cơm men đỏ là sản phẩm lên men có chứa Monacolin K – một hợp chất có cấu trúc tương đương với thuốc giảm cholesterol Lovastatin.

Mặc dù có thể giúp giảm cholesterol hiệu quả nhưng các chuyên gia y tế thường thận trọng khi khuyến cáo loại thực phẩm này. Lý do là hàm lượng Monacolin K trong mỗi sản phẩm rất khác nhau và khó kiểm soát. Đáng lo ngại hơn, một số sản phẩm cơm men đỏ có thể chứa độc tố gây tổn thương thận nếu quy trình sản xuất không đảm bảo.

6. Chiết xuất trà xanh

Trà xanh dưới dạng chiết xuất thường đã được khử caffeine và được bán rộng rãi như một giải pháp hỗ trợ sức khỏe.

Có ý kiến cho rằng trà xanh giúp cải thiện cholesterol và đường huyết, đồng thời thúc đẩy giảm cân và tăng cholesterol “tốt” (HDL). Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng trà xanh không thực sự ảnh hưởng đến mức HDL. Vì vậy, hiệu quả của chiết xuất trà xanh đối với tim mạch vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu thêm.

Cách lựa chọn thực phẩm chức năng an toàn

Việc tự ý sử dụng TPCN đôi khi gây ra nhiều hại hơn lợi. Để bảo vệ sức khỏe, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Hãy là người tiêu dùng thông thái

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khẳng định: Không có loại TPCN nào có thể thay thế được một chế độ ăn uống lành mạnh (ví dụ như chế độ ăn Địa Trung Hải). Đừng kỳ vọng một viên thuốc có thể xóa bỏ tác hại của lối sống kém khoa học.

Kiểm chứng từ bên thứ ba

Vì FDA không kiểm duyệt TPCN chặt chẽ như dược phẩm, các sản phẩm có thể bị nhiễm tạp chất hoặc không đúng hàm lượng niêm yết. Hãy ưu tiên các thương hiệu có dấu chứng nhận từ các tổ chức độc lập uy tín.

Hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ

TPCN có thể gây tương tác thuốc nguy hiểm. Ví dụ: Dầu cá liều cao có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu, gây nguy cơ xuất huyết. Tỏi cũng ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Luôn thảo luận với bác sĩ về danh sách các loại thực phẩm bổ sung bạn đang dùng để tránh rủi ro cho sức khỏe.

Theo suckhoedoisong.vn