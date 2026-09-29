Ban Tổ chức Gameshow “Sắc màu sao vuông” dâng hương tại Đền Hùng và Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Sáng 29/9, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Gameshow “Sắc màu sao vuông” Quân khu 2 tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tham gia buổi lễ có Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hà Đại Nam - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện các phòng, ban chuyên môn Bộ CHQS tỉnh, cùng các đại biểu thuộc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Ban tổ chức chương trình.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự kính trọng sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân, cũng như công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Đoàn đại biểu trang trọng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày 19/9/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, trên đường về tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đền Hùng, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong và để lại lời căn dặn thiêng liêng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời dạy giản dị mà sâu sắc ấy luôn là mệnh lệnh của non sông, kim chỉ nam cho toàn quân, toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Kế hoạch số 480/KH-QK ngày 6/4/2026 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về việc tổ chức Gameshow “Sắc màu sao vuông” năm 2026, tập thể Ban Tổ chức và các đại biểu xin nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm tổ chức thành công chương trình. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Huy Thắng - Nguyễn Hanh