Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 23/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 do đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Đức Quảng và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Đoàn đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân công đức của các vua Hùng và báo cáo những thành tích nổi bật của tổ chức Công đoàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua. Hiện nay, số lượng đoàn viên, người lao động toàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ với hơn 300.000 người, có mặt ở các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với các lực lượng xã hội khác, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động Phú Thọ luôn tích cực tham gia lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trước anh linh các vua Hùng, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh hứa sẽ ra sức rèn luyện, phát huy trí tuệ, năng lực công tác thực hiện tốt trọng trách mà Đảng và tổ chức Công đoàn giao phó, đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đoàn cũng đến dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức vào ngày 26/12 với sự tham dự của 300 đại biểu, đại diện cho 1.275 công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.
Ngọc Anh
