Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thăm, làm việc tại thành phố Bạc Châu và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc)

Tiếp nối chương trình tham dự Diễn đàn chính quyền địa phương và thành phố kết nghĩa RCEP tại Trung Quốc, từ ngày 29-30/5, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố Bạc Châu (tỉnh An Huy) và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tại thành phố Thượng Hải.

Tại buổi làm việc với đồng chí Trần Phượng Ngọc - Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Châu - nơi được mệnh danh là “Thủ phủ Đông y thế giới”, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến mô hình số hóa chuỗi cung ứng. Bạc Châu hiện sở hữu hệ sinh thái y dược học cổ truyền và logistics nông sản hoàn thiện bậc nhất toàn cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng đoàn công tác tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Trần Phượng Ngọc (nữ, áo dài xanh) và lãnh đạo thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Đối với Phú Thọ - địa phương có diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và tính đa dạng sinh học cao sau khi mở rộng không gian phát triển, kinh nghiệm của Bạc Châu trong việc xây dựng chuỗi giá trị dược liệu là bài học quý báu để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y dược chất lượng cao của khu vực.

Thành công của Bạc Châu nằm ở việc khẳng định uy tín thương hiệu thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Đây chính là “chìa khóa” gợi mở cho Phú Thọ trong việc nâng cao giá trị nông sản và dược liệu vùng Đất Tổ.

Việc tăng cường hợp tác với Bạc Châu sẽ giúp tỉnh thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống (F&B) tích hợp thảo dược, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường cao cấp trong cộng đồng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao bức tranh Đồi chè Long Cốc tặng lãnh đạo thành phố Bạc Châu.

Tại thành phố Thượng Hải, Đoàn công tác đã có cuộc đối thoại chiến lược với lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Pacific Construction Group). Đây là một trong những tập đoàn xây dựng tư nhân lớn trên thế giới, có thế mạnh trong vai trò nhà phát triển tổng thể hạ tầng.

Trong bối cảnh Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ nút thắt về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng, sự quan tâm của Tập đoàn Thái Bình Dương đối với việc nghiên cứu đầu tư vào các khu công nghiệp chuyên sâu, hệ thống logistics hiện đại tại tỉnh là tín hiệu rất khả quan, hứa hẹn mang lại những giải pháp phát triển bài bản, mang tính chiến lược.

Xuyên suốt hành trình công tác, thông điệp về “3 đột phá chiến lược” (Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện kết cấu hạ tầng) luôn được lãnh đạo tỉnh khẳng định mạnh mẽ với các đối tác nước bạn. Đến nay, với 742 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt gần 14 tỷ USD, Phú Thọ đã và đang khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Đặc biệt, các nhà đầu tư Trung Quốc hiện chiếm khoảng 26% tổng vốn FDI toàn tỉnh với 180 dự án (trị giá 3,57 tỷ USD).

Đây là nền tảng tin cậy để tỉnh tiếp tục mời gọi, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn, có tiềm lực tài chính và công nghệ vượt trội như JD, Geely và Thái Bình Dương vào khảo sát, triển khai các dự án mang tính biểu tượng, đóng góp vào mục tiêu phát triển phồn vinh của tỉnh đến năm 2045.

Chuyến công tác tại Trung Quốc của Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả thực chất, mở ra chương mới đầy triển vọng trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của địa phương.

Kết quả từ chuyến đi sẽ tạo “xung lực cộng hưởng” quan trọng để Phú Thọ không chỉ gìn giữ, phát huy giá trị của trung tâm văn hóa cội nguồn, mà còn bứt phá trở thành một cực tăng trưởng năng động, thịnh vượng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Quyết Chiến