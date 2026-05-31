Việt Nam khẳng định vai trò chủ động trong kiến tạo hòa bình và phát triển

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, đồng thời trả lời câu hỏi của các đại biểu tham gia Đối thoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: TTXVN

Với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình- ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động”, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm khi phản ánh những thách thức nổi bật mà thế giới đang đối mặt, đồng thời đưa ra định hướng quan trọng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm rủi ro từ sớm, từ xa.

Đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Ngay sau bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của đại biểu đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy có tác động gì đến chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Mục tiêu lớn nhất là tạo ra động lực phát triển mới, năng lực nâng cao sức cạnh tranh và sức chống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp. Một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn, có trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong ASEAN, Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành trung tâm quyền lực mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy tiếp cận cân bằng thực chất trước các thách thức của khu vực. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và cùng các nước thành viên gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược đặc biệt trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh, chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á-Thái Bình Dương.

Trả lời câu hỏi từ đại diện Đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa Trung Quốc và Việt Nam có tạo ra một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thực hiện cơ chế này cũng là thể hiện quan điểm tự chủ, tự cường của Việt Nam, cũng là sự kế thừa truyền thống tự lực, tự cường, quý báu của dân tộc Việt Nam trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa của nhân loại. Tinh thần đó được thể hiện qua việc duy trì xây dựng môi trường hòa bình. Việt Nam cam kết tham gia chủ động, có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và hòa bình, cùng có lợi, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trả lời câu hỏi của đại biểu tham dự Đối thoại về vấn đề phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), các công nghệ mới nổi là thách thức hay cơ hội và cách thức Việt Nam xử lý, quản trị vấn đề này như thế nào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, công nghệ càng hiện đại, trách nhiệm của con người càng phải rõ và được quy định một cách rất chặt chẽ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hạ tầng và không gian dân sự; ngăn chặn những hành vi tấn công hoặc phá hoại hệ thống trọng yếu như y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu khác của những người dân...

Tầm nhìn toàn diện về tương lai của thế giới

Truyền thông quốc tế cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn an ninh quan trọng hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương thể hiện sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với sự ổn định của đất nước Việt Nam và mong muốn được lắng nghe những đề xuất của Việt Nam nhằm giải quyết các thách thức địa chính trị hiện nay. Sự kiện này phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Nhiều ý kiến khẳng định, bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả những thách thức ngày càng phức tạp hiện nay.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Chiết Giang (Trung Quốc) nhấn mạnh, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La thể hiện rõ nét quan điểm của Việt Nam trong kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong thế giới nhiều biến động. Các giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra, nhằm giải quyết những cuộc khủng hoảng lớn và thách thức toàn cầu, được các học giả Trung Quốc đánh giá rất cao.

Học giả Thành Hán Bình cho biết ông rất quan tâm đến ba cuộc khủng hoảng nền tảng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến trong bài phát biểu, gồm: Khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Quan điểm này đã khái quát một cách sâu sắc những thách thức chung mà thế giới ngày nay đang phải đối mặt. Theo ông Thành Hán Bình, quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ba cuộc khủng hoảng lớn cùng các đề xuất, định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm rủi ro từ sớm, từ xa, rất phù hợp với nhu cầu cấp thiết của thế giới ngày nay.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình khẳng định: “Là một quốc gia tầm trung, Việt Nam đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề nan giải của quản trị toàn cầu. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Việt Nam với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế khi nhìn nhận về những thách thức đang phải đối mặt, đưa ra giải pháp để ứng phó, kêu gọi sự coi trọng và chung tay của toàn thế giới. Những giải pháp này thể hiện giá trị, tầm quan trọng và tầm nhìn của Việt Nam cho tương lai của thế giới”.

Theo Tân Hoa xã, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Tân Hoa xã đặc biệt quan tâm lưu ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN không tự nhiên mà có và cũng không tự duy trì. ASEAN chỉ có thể giữ vai trò đó bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Việt Nam sẵn sàng cùng các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm.

Bài viết của AP nhấn mạnh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cho thấy những động thái cân bằng đầy tinh tế của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc đang kéo theo những hệ lụy với khu vực. Bài báo nhấn mạnh lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro.

Theo kênh tin tức Channel News Asia (CNA), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ về ba cuộc khủng hoảng nền tảng mà thế giới đang phải đối mặt. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trên cơ sở phân tích rõ về ba cuộc khủng hoảng nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bằng việc truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam về định hướng xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra trong cấu trúc khu vực đang định hình, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La đã gây tiếng vang lớn trong dư luận khu vực và quốc tế.

Theo nhandan.vn