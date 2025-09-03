Đoàn ĐBQH tỉnh gặp mặt, chia tay cán bộ được nghỉ công tác, hưởng chế độ theo quy định

Ngày 3/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được nghỉ công tác, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ từ ngày 1/9/2025.

Dự buổi gặp mặt, chia tay có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Thành Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thành Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, chia tay, Trưởng Đoàn ĐBQH Bùi Minh Châu đã đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Thành Nam đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Trên cương vị Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Nam luôn ý thức trách nhiệm cao trong công việc, có phương pháp làm việc khoa học; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thực hiện và hoàn thành tốt hoạt động tiếp công dân, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, tiếp xúc cử tri, xây dựng pháp luật, chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ mọi nội dung hoạt động thường xuyên của Đoàn ĐBQH ở địa phương.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi gặp mặt, chia tay

Đồng chí Nguyễn Thành Nam phát biểu cảm ơn tại buổi gặp mặt, chia tay

Đồng chí Bùi Minh Châu cũng gửi lời cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Thành Nam và chúc đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương nơi cư trú.

Ngọc Tuấn