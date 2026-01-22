Doanh nghiệp chủ động cung ứng hàng hóa phục vụ Tết

Đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao trong dịp Tết, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh sản xuất, cung ứng hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thời điểm này, Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên) hoạt động hết công suất nhằm đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông Phùng Đức Cường - Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn trong những bữa ăn hằng ngày, nhất là trong dịp nghỉ lễ, Tết. Năm 2025, công ty cung cấp ra thị trường hơn 180 tấn nấm đùi gà và nấm yến. Trong đó, 70% sản lượng cung cấp cho hệ thống siêu thị, 30% cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm sạch, an toàn, đại lý bán lẻ.

Đáp ứng nhu cầu dùng nấm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty đã làm việc với các siêu thị, cửa hàng, đại lý bán lẻ để chốt đơn hàng và xây dựng kế hoạch sản xuất. Công ty cam kết đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nấm theo các đơn hàng đã ký kết và không tăng giá trong dịp Tết.

Công ty cổ phần Ong Tam Đảo đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những ngày này, tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty cổ phần Ong Tam Đảo (xã Xuân Lãng) nhộn nhịp khách mua để gửi biếu, tặng người thân. Bà Lê Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: "Chất lượng cuộc sống ngày càng cao, những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên trở thành xu hướng quà tặng dịp Tết thay lời chúc sức khỏe đến người thân. Phục vụ nhu cầu của khách hàng, năm nay công ty đã kết hợp các dòng mật ong với nhiều sản phẩm OCOP của địa phương để tạo nên những giỏ quà Tết ý nghĩa, với hình thức đẹp, giá hợp lý".

Nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo đầu tư nghiên cứu, chế biến, tạo ra nhiều dòng sản phẩm như: mật ong Tam Đảo đặc biệt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tacumin, mật ong gừng, rượu Mota Honey, mật ong bánh tổ Tam Đảo, mật ong hoa rừng, mật ong quất - gừng - sả... Hiện nay, công ty có 14 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, 4 sản phẩm đang đề xuất chứng nhận OCOP 5 sao.

Kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Siêu thị Go! Vĩnh Phúc đang triển khai nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Cùng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hiện các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã bày bán hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng mua sắm dịp Tết Nguyên đán. Để kích thích sức mua, các đơn vị bán lẻ triển khai nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn.

Theo đại diện Siêu thị Go! Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc), hàng hóa không chỉ dồi dào, đảm bảo chất lượng, giá bán không thay đổi. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ và kích thích sức mua, siêu thị đã mở thêm 6 quầy thu ngân, kéo dài thời gian mở cửa và triển khai nhiều chương trình, đợt khuyến mãi, giảm giá đối với nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng hoá thiết yếu phục vụ tiêu dùng dịp Tết.

Để bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ động kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết hợp với các chương trình hội chợ, giảm giá, kích cầu tiêu dùng. Vận động, khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu, cụm công nghiệp để cung ứng sớm, đầy đủ cho Nhân dân.

Trần Tỉnh