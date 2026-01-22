Phong vị Đất Tổ
Độc đáo kiến trúc đền Phú Đa

Giữa mênh mang đồng nước chiêm trũng xứ đồng Giếng, xã Vĩnh Phú, đền Phú Đa (còn gọi là đền Đá) lặng lẽ tồn tại qua hàng trăm năm lịch sử, như một chứng nhân thời gian, lưu giữ những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc đá.

Ngôi đền không đồ sộ, không phô trương, nhưng càng đến gần càng gây ấn tượng bởi sự cổ kính, trang nghiêm và đặc biệt là chất “đá” bao trùm không gian kiến trúc.

Theo các tài liệu lịch sử, đền Phú Đa xưa kia là tư gia, biệt phủ của Lãng Phương Hầu Nguyễn Danh Thường - một nhân vật có vị thế trong xã hội thế kỷ XVIII. Trải qua bao biến cố lịch sử, chiến tranh và sự bào mòn của thời gian, đền Phú Đa vẫn giữ được những nét kiến trúc cơ bản, gần như nguyên vẹn.

Từ hệ thống các hiện vật...

...cho đến những tượng thờ đều được làm bằng đá với nét chạm khắc công phu, tinh xảo.

Bước qua cổng đền, du khách như lạc vào một “bảo tàng đá” ngoài trời. Từ chân tảng, bậc thềm, lan can cho đến các pho tượng, đồ thờ tự, tất cả đều được chế tác từ đá xanh nguyên khối.

Những đường nét chạm trổ tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ sống động, thể hiện trình độ điêu khắc bậc cao của nghệ nhân xưa.

Không gian hậu cung - nơi linh thiêng nhất của đền gây ấn tượng mạnh bởi sự tĩnh lặng và uy nghi.

Từ bao đời nay, nơi đây là không gian sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc để người dân gửi gắm niềm tin, cầu mong bình an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no.

Đền Phú Đa ngày nay không chỉ thu hút người dân trong vùng mà ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Họ say mê chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử và không giấu được sự ngạc nhiên trước trình độ xây dựng, điêu khắc của người Việt cách đây hàng trăm năm.

Giữa nhịp sống hiện đại, đền Phú Đa vẫn lặng lẽ tồn tại như một khoảng lắng cần thiết để con người hôm nay tìm về với cội nguồn.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Kiến trúc Lịch sử Độc đáo Nghệ thuật điêu khắc
