Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đội bóng Australia có thành tích tệ “khó tin” trước khi gặp CLB CAHN

Đội bóng Australia - Macarthur có kết quả thi đấu không tốt, đặc biệt là các trận đấu phải chơi trên sân khách. Đây sẽ là cơ hội cho CLB CAHN trước màn so tài giữa hai đội ở Cúp C2 châu Á giữa tuần này.

Ngày 23/10, CLB CAHN sẽ có trận đấu thứ ba ở giải Cúp C2 châu Á 2025/2026. Thầy trò HLV Polking sẽ được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy để đón tiếp đối thủ Macarthur của Australia.

Đội bóng Australia có thành tích tệ khó tin trước khi gặp CLB CAHN

Ảnh: AFC

Trước màn so tài này, những thống kê về Macarthur giúp CLB CAHN có thể tự tin. Theo đó, đại diện Australia có thành tích rất tệ trên sân khách. Ở ba trận đấu trên sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, Macarthur đều thua, trong đó có cả thất bại 1-2 trước Taipo ở lượt trận đầu tiên của Cúp C2 châu Á năm nay.

Còn nhớ cách đây hai mùa giải, Macarthur cũng từng có trận đấu trên sân khách rất đáng quên khi để thua Phnom Penh Crown của Campuchia với tỷ số 0-3 cũng tại Cúp C2 châu Á.

Ngoài việc có phong độ không cao mỗi khi làm khách, Macarthur đã còn phải trải qua chuyến bay dài lên đến 9 tiếng khi di chuyển từ Sydney sang Hà Nội. Điều đó sẽ ảnh hưởng phần nào đến thể lực của đội bóng này.

Hiện tại, CLB CAHN đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận. Nếu có chiến thắng trước Macarthur ngày 23/10 tới, đại diện V-League sẽ tiến thêm bước dài đến mục tiêu giành vé vượt qua vòng bảng Cúp C2 châu Á năm nay.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Australia Châu Á Đội bóng Trận đấu Thành tích So tài Kết quả Chiến thắng Chuyến bay Phnom penh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

CLB Xuân Thiện Phú Thọ để thua trên sân nhà

CLB Xuân Thiện Phú Thọ để thua trên sân nhà
2025-10-19 21:16:00

baophutho.vn Tối 19/10 tại sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu trong khuôn khổ vòng 4-Giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia, mùa giải 2025-2026 giữa CLB...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long