Đội bóng Australia có thành tích tệ “khó tin” trước khi gặp CLB CAHN

Đội bóng Australia - Macarthur có kết quả thi đấu không tốt, đặc biệt là các trận đấu phải chơi trên sân khách. Đây sẽ là cơ hội cho CLB CAHN trước màn so tài giữa hai đội ở Cúp C2 châu Á giữa tuần này.
Ngày 23/10, CLB CAHN sẽ có trận đấu thứ ba ở giải Cúp C2 châu Á 2025/2026. Thầy trò HLV Polking sẽ được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy để đón tiếp đối thủ Macarthur của Australia.
Ảnh: AFC
Trước màn so tài này, những thống kê về Macarthur giúp CLB CAHN có thể tự tin. Theo đó, đại diện Australia có thành tích rất tệ trên sân khách. Ở ba trận đấu trên sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, Macarthur đều thua, trong đó có cả thất bại 1-2 trước Taipo ở lượt trận đầu tiên của Cúp C2 châu Á năm nay.
Còn nhớ cách đây hai mùa giải, Macarthur cũng từng có trận đấu trên sân khách rất đáng quên khi để thua Phnom Penh Crown của Campuchia với tỷ số 0-3 cũng tại Cúp C2 châu Á.
Ngoài việc có phong độ không cao mỗi khi làm khách, Macarthur đã còn phải trải qua chuyến bay dài lên đến 9 tiếng khi di chuyển từ Sydney sang Hà Nội. Điều đó sẽ ảnh hưởng phần nào đến thể lực của đội bóng này.
Hiện tại, CLB CAHN đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận. Nếu có chiến thắng trước Macarthur ngày 23/10 tới, đại diện V-League sẽ tiến thêm bước dài đến mục tiêu giành vé vượt qua vòng bảng Cúp C2 châu Á năm nay.
