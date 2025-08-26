Văn hóa - Xã hội
Đội xung kích Công ty Điện lực Phú Thọ lên đường hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 5 tại Nghệ An

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ đã khẩn trương điều động nhân lực, vật tư lên đường hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 5 tại Nghệ An.

Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức gặp mặt Đội xung kích trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Đội xung kích của Công ty Điện lực Phú Thọ có 48 thành viên gồm lãnh đạo công ty và những cán bộ, công nhân ưu tú, có sức khoẻ, năng lực và giàu kinh nghiệm được lựa chọn từ các đội quản lý điện lực khu vực. Để triển khai công tác hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện bị ảnh hưởng do cơn bão số 5, đoàn đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, xe cẩu, công cụ, dụng cụ thi công... với tinh thần quyết tâm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị địa phương để nhanh chóng khôi phục lưới điện góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Các thành viên Đội xung kích chuẩn bị các dụng cụ thi công phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục sụ cố

Tại buổi gặp mặt, động viên đội xung kích, lành đạo Công ty Điện lực Phú Thọ đã biểu dương tinh thần xung phong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các công nhân, kỹ sư, đồng thời quán triệt yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

