Đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Chiều 16/1, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho 11 chương trình đào tạo của nhà trường.

TS Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại buổi công bố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương đã trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho 11 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, gồm: Các ngành sư phạm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất; ngành Tài chính - Ngân hàng; ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán. Đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của tập thể sư phạm nhà trường trong thời gian qua.

PGS.TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hùng Vương.

Tại buổi công bố, TS. Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương nhấn mạnh: Chất lượng đào tạo là yếu tố sống còn, là giá trị cốt lõi để khẳng định uy tín của nhà trường đối với xã hội. Nếu như năm 2018 và năm 2023, nhà trường tự hào đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục thì hôm nay, niềm vui đó được nhân lên, khi cùng lúc 11 chương trình đào tạo của nhà trường chính thức được trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của tập thể, cán bộ, giáo viên nhà trường.

11 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Hùng Vương được nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục.

Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, đưa sự nghiệp giáo dục của Trường Đại học Hùng Vương không ngừng phát triển và vươn xa.

