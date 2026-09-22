Đồng bộ các hệ giá trị, tạo động lực phát triển

Sự vào cuộc đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người đã tạo ra những chuyển biến tích cực, bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển toàn diện của quê hương Đất Tổ.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với xã Tam Đảo tổ chức Chương trình tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn là nhiệm vụ chiến lược được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thể hiện tinh thần đó, bám sát Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 13/8/2026 về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai kế hoạch có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm từ tỉnh đến cơ sở; gắn kết chặt chẽ giữa việc xây dựng cơ chế chính sách với yêu cầu thực hành các hệ giá trị trong đời sống thực tiễn. Qua đó, phát huy vai trò của văn hóa, gia đình và con người Việt Nam nói chung, văn hóa và con người Đất Tổ nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển nhanh, bền vững. Mục tiêu lớn đặt ra là tăng cường xây dựng môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh, chủ động ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, bạo lực gia đình và bạo lực học đường, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thời kỳ mới.

Bao La là xã vùng cao được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Mai Hịch, Xăm Khòe và Bao La. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, xã xây dựng Kế hoạch số 2583/KH-UBND về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn xã Bao La, giai đoạn 2026-2035. Theo đồng chí Ngần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã, mục tiêu của việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành vi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân; hình thành môi trường thực hành các hệ giá trị thường xuyên trong cơ quan, nhà trường, thôn và gia đình, góp phần xây dựng con người Bao La phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết, kỷ cương, văn minh. Là cơ quan thường trực tham mưu, Sở VH-TT&DL đã chủ trì, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung vào lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Đến thời điểm này, các xã, phường trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Sự chủ động, khẩn trương từ cấp tỉnh đến cơ sở cho thấy quyết tâm cao của toàn tỉnh trong việc đưa các chủ trương lớn đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Kế hoạch của UBND tỉnh đã xác định rõ 4 nhóm hệ giá trị cốt lõi có cùng mối quan hệ và gắn kết chặt chẽ. Cụ thể, hệ giá trị quốc gia gồm các yếu tố hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc đóng vai trò định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần tự lực, tự cường. Hệ giá trị văn hóa gồm dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học tạo nền tảng tinh thần xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung và lối sống văn minh. Hệ giá trị gia đình với các tiêu chí ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là tế bào lành mạnh, là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người. Chuẩn mực con người Việt Nam là sự kết tinh các giá trị trên, thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Để các hệ giá trị thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tỉnh đã đề ra hệ thống nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ. Trong đó, công tác rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách được đẩy mạnh; các cấp, ngành tập trung cụ thể hóa các hệ giá trị thành chuẩn mực, quy tắc ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực và nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Công tác truyền thông, giáo dục được đổi mới toàn diện thông qua tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai Chương trình truyền thông “Gia đình Việt” giai đoạn 2026-2035, Chương trình “An ninh văn hóa không gian mạng” cũng như bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở.

Bên cạnh đó, việc vận dụng các hệ giá trị được lồng ghép hiệu quả trong các lĩnh vực trọng điểm của đời sống kinh tế - xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với mô hình “gia đình làm gốc, nhà trường làm nền tảng, xã hội làm môi trường thực hành”. Ngành Y tế triển khai chăm sóc sức khỏe toàn diện và văn hóa ứng xử tại cơ sở y tế. Ngành Nông nghiệp và Môi trường lồng ghép các giá trị vào phát triển nông thôn mới, làng nghề truyền thống. Ngành Công Thương thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp gắn với sản xuất xanh và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, số hóa tư liệu, di sản văn hóa và các hiện vật tiêu biểu được đẩy mạnh để nâng cao khả năng tiếp cận cho người dân, kết hợp chặt chẽ với công tác hợp tác quốc tế và truyền thông đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ...

Với nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, lồng ghép qua các chương trình mục tiêu quốc gia cùng nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, việc triển khai đồng bộ các hệ giá trị tại Phú Thọ đã nhận được sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để Phú Thọ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hương Lan