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Rực rỡ sắc hoa Thu

Trong những ngày đầu Thu, nhiều tuyến đường hoa dân vận, đường hoa phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang khoe sắc, tạo điểm nhấn sinh động cho diện mạo nông thôn và đô thị. Dọc các tuyến đường, những khóm hoa được trồng thành từng hàng, từng cụm, được cán bộ, hội viên và Nhân dân thường xuyên chăm sóc, vun trồng.

Từ những phần việc tưởng như giản dị, các địa phương đã từng bước hình thành những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng nếp sống văn minh.

Không chỉ tạo cảnh quan, những tuyến đường hoa còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng quê hương, góp thêm sắc màu, sức sống cho quê hương.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Sắc hoa vàng rực rỡ trong nắng thu tạo nên vẻ đẹp cho tuyến đường bên dòng sông Đà thơ mộng.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Tuyến đường đê thuộc địa phận xã Đào Xá rực rỡ sắc hoa.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Hoa chuông vàng được trồng nhiều trên các tuyến đường.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Xen những hàng chuông vàng là những nhành hoa Tường Vi mỏng manh.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Tuyến đường hoa điểm tô thêm sắc màu bên hồ Thiên Hương, xã Tam Nông.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Rực rỡ sắc hoa Thu

Rặng hoa ngũ sắc làm không gian ngõ nhỏ ở phường Việt Trì thêm rực rỡ.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Những tuyến đường hoa được hội viên phụ nữ trồng, chăm sóc tạo nên diện mạo mới cho những miền quê.

Rực rỡ sắc hoa Thu

Người dân thôn Minh Tâm, xã Minh Đài trồng, chăm sóc vườn hoa kiểu mẫu, tạo diện mạo mới cho miền quê thân yêu.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hoa đường Nông thôn Nếp sống văn minh Khoe sắc Chăm sóc Nhân dân Đô thị Cán bộ Môi trường
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