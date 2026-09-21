Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” xã Liên Sơn

Tối 20/9, tại xã Liên Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với UBND xã Liên Sơn tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà các em nhỏ.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức màn múa lân “Đánh thức đêm trăng”, các tiết mục hát, múa thiếu nhi và hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng.

Tại chương trình, đại biểu và các em thiếu nhi được nghe Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Đại diện lãnh đạo xã Liên Sơn và các đơn vị tặng quà các em nhỏ.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn nhấn mạnh: Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” là dịp để các em thiếu nhi được vui chơi, đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và cộng đồng đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo xã mong muốn các em thiếu nhi luôn chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện; đồng thời đề nghị các gia đình, nhà trường và cộng đồng tiếp tục dành sự quan tâm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển.

Các tiết mục văn nghệ vui tươi tại đêm hội.

Một trong những hoạt động ý nghĩa của đêm hội là tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, Ban tổ chức chương trình trao 150 suất quà (trong đó có 20 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng/suất; 130 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất); nhiều phần quà là vở, mũ bảo hiểm, ba lô và 1.000 suất bánh kẹo phá cỗ được trao tặng trẻ em, góp phần động viên, chia sẻ, mang đến cho các em một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn thời trang tái chế của 19 chi đoàn khu dân cư.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, ý nghĩa cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2026; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị đối với trẻ em trên địa bàn xã Liên Sơn.

Hồng Duyên