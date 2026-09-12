Lan toả nếp sống văn hoá ở Sơn Đông

Từ giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp đến thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, người dân xã Sơn Đông đang cùng nhau vun đắp đời sống văn hóa. Sự chung tay của mỗi gia đình góp phần làm cho diện mạo các thôn ngày càng khang trang, tình làng, nghĩa xóm thêm gắn bó và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá từng bước đi vào chiều sâu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Phú Hậu.

Chung sức xây dựng thôn văn hoá

Ở thôn Bắc Sơn, đoạn đường dài 250m được chỉnh trang bằng những bức tranh tường. Tại thôn Đông Thịnh, Chi hội Cựu chiến binh đảm nhận chăm sóc tuyến đường từ miếu thôn đến Cầu Sọ. Đường làng sạch hơn, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, những khoảng tường cũ có thêm màu sắc. Xây dựng đời sống văn hóa ở Sơn Đông bắt đầu từ chính không gian sống của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên xã Sơn Đông đã vận động 1.485 lượt người tham gia 97 buổi vệ sinh môi trường. Qua đó, hơn 95km đường làng, ngõ xóm được vệ sinh, khoảng 70 tấn rác được thu gom, 15km đường hoa được chăm sóc, cải tạo.

Hội Cựu chiến binh rà soát 34 tuyến đường tự quản với tổng chiều dài hơn 11km; các chi hội phân công hội viên vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang những đoạn đường chính. Hội Nông dân xây dựng thêm 2 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, từ cổng làng Đình Chu ra đường 305 và từ miếu Đông Hồ đến đền Trần Nguyên Hãn.

Từ chỗ tham gia theo lời vận động, nhiều gia đình dần hình thành thói quen giữ sạch đoạn đường trước cửa, bỏ rác đúng nơi quy định và cùng chung tay với những việc của thôn. Những hành động nhỏ, được duy trì thường xuyên, đang trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Nếp sống văn hóa cũng được thể hiện qua cách mỗi gia đình tổ chức việc cưới, việc tang. Nhiều đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được niềm vui và nét đẹp truyền thống. Việc tang ngày càng trang nghiêm, giảm dần những thủ tục rườm rà, tốn kém; khoảng 90% người qua đời trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm được đưa đi hỏa táng.

Đồng chí Trần Hồng Tư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đông khẳng định: “Sự thay đổi này là kết quả của quá trình vận động kiên trì, cùng sự đồng thuận của từng gia đình, dòng họ”.

Cùng với xây dựng nếp sống mới, Sơn Đông chú trọng gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương. Lễ tưởng niệm 597 năm ngày mất Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, lễ hội chùa Vĩnh Phúc, lễ hội đình Phú Hậu được tổ chức trang nghiêm, an toàn, chú trọng vệ sinh môi trường, hạn chế mê tín và những biểu hiện chưa phù hợp. Qua đó, các giá trị lịch sử, văn hóa được gìn giữ, góp phần bồi đắp niềm tự hào quê hương cho thế hệ trẻ.

Tại các thôn, nhà văn hóa ngày càng trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân. Đây là nơi tổ chức hội họp, giao lưu văn nghệ và tập luyện dân vũ, cầu lông, bóng bàn, pickleball... Qua các hoạt động cộng đồng, người dân có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe và gắn kết với nhau.

Bồi đắp tình làng, nghĩa xóm

Tháng 5/2026, một gia đình hội viên phụ nữ ở thôn Đông Mật gặp tai nạn giao thông. Từ sự chia sẻ của cán bộ, hội viên và người dân, gần 19,6 triệu đồng được quyên góp, kịp thời giúp gia đình vơi bớt gánh nặng. Sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng trong lúc hoạn nạn.

Tinh thần tương trợ được lan toả qua nhiều hoạt động hướng đến người yếu thế. Các chi hội phụ nữ thường xuyên thăm hỏi hội viên khó khăn, trẻ em mồ côi; Đoàn Thanh niên huy động nguồn lực trao quà cho hơn 200 học sinh vượt khó. Chương trình hiến máu thu hút trên 300 đoàn viên, thanh niên tham gia, tiếp nhận 240 đơn vị máu.

Trách nhiệm với cộng đồng còn được thể hiện qua những việc làm thiết thực. Hội Phụ nữ vận động người dân hạn chế rác thải nhựa; Hội Cựu chiến binh thành lập 36 tổ canh trực, cắm và thay mới 37 biển cảnh báo đuối nước; Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình đổi giấy lấy cây, thu gom giấy, bìa, chai nhựa, vỏ lon để tái chế. Mỗi tổ chức đảm nhận một phần việc, cùng góp sức xây dựng môi trường sống sạch hơn, an toàn hơn.

Người dân chung tay vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở xã Sơn Đông.

Tuy vậy, xây dựng nếp sống văn hóa ở Sơn Đông vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục khắc phục. Qua các cuộc tiếp xúc, nắm bắt tình hình ở cơ sở, người dân phản ánh tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, đốt rác gây ô nhiễm vẫn còn xảy ra. Một số công trình văn hóa, nhà văn hóa và đường giao thông chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, mong muốn của người dân.

Đồng chí Trần Hồng Tư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đông cho biết: “Chiều sâu của phong trào được đo bằng những thay đổi trong đời sống hằng ngày. Đó là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, việc cưới, việc tang ngày càng văn minh, nhà văn hóa được duy trì hoạt động và những gia đình khó khăn nhận được sự sẻ chia kịp thời”.

Từ những việc làm cụ thể, nếp sống văn hóa đang dần trở thành ý thức tự giác của người dân Sơn Đông. Khi mỗi gia đình cùng có trách nhiệm với không gian sống, quan tâm đến cộng đồng và gìn giữ những giá trị truyền thống, đời sống văn hóa không chỉ hiện diện trong phong trào mà trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.

Hương Giang