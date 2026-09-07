Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích đình Khang Phụ, xã Hy Cương

Ngày 7/9, xã Hy Cương tổ chức khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Khang Phụ.

Đình Khang Phụ thờ 3 vị thần núi Cao Sơn, Viễn Sơn, Ất Sơn, là di tích liên quan đến Kinh đô Văn Lang và thời đại Hùng Vương dựng nước. Công trình cũng là thiết chế văn hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Năm 2011, đình Khang Phụ được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trải qua thời gian và tác động của tự nhiên, một số hạng mục của di tích đã xuống cấp cần tu bổ, tôn tạo.

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công tu bổ, tôn tạo đình Khang Phụ, xã Hy Cương.

Theo quyết định phê duyệt dự án, di tích đình Khang Phụ được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng; gồm các hạng mục tòa đại đình, nhà tả vu, nhà hữu vu, lầu hóa vàng và nhà bảo quản hiện vật. Dự kiến công trình được hoàn thành năm 2027, qua đó góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống thời đại Hùng Vương.

Ngọc Anh