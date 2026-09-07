Khởi công tu bổ, tôn tạo di tích đình Khang Phụ, xã Hy Cương

{title}
{publish}
{head}
Ngày 7/9, xã Hy Cương tổ chức khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Khang Phụ.
Đình Khang Phụ thờ 3 vị thần núi Cao Sơn, Viễn Sơn, Ất Sơn, là di tích liên quan đến Kinh đô Văn Lang và thời đại Hùng Vương dựng nước. Công trình cũng là thiết chế văn hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương.
Năm 2011, đình Khang Phụ được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trải qua thời gian và tác động của tự nhiên, một số hạng mục của di tích đã xuống cấp cần tu bổ, tôn tạo.
Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công tu bổ, tôn tạo đình Khang Phụ, xã Hy Cương.
Theo quyết định phê duyệt dự án, di tích đình Khang Phụ được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng; gồm các hạng mục tòa đại đình, nhà tả vu, nhà hữu vu, lầu hóa vàng và nhà bảo quản hiện vật. Dự kiến công trình được hoàn thành năm 2027, qua đó góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống thời đại Hùng Vương.
Ngọc Anh
baophutho.vn Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển đô thị, phường Việt Trì đã triển khai nhiều giải pháp, từ xây dựng...
baophutho.vn Thượng Cốc được sáp nhập từ các xã Thượng Cốc, Văn Sơn, Miền Đồi. Xã có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Mường, Dao, Tày, Nùng, Thái, Kinh, Khơ...
baophutho.vn Trong tiến trình dựng nước và giữ nước, người Việt từ bao đời nay luôn hướng về các Vua Hùng - những người không những lập nên nền móng của đất...
baophutho.vn Không chỉ đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của Nhân dân, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở xã Mường Thàng được...
baophutho.vn Mùa Thu về, trong ký ức mỗi người được gợi nhớ bằng những hình ảnh rất đỗi thân quen: Nắng vàng, gió heo may, sắc hồng chín, hương bánh Trung...
baophutho.vn Văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...
baophutho.vn Trong nhịp sống mới, xã Lạc Sơn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững....