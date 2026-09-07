Xây dựng đời sống văn hóa ở phường Việt Trì

Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển đô thị, phường Việt Trì đã triển khai nhiều giải pháp, từ xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động văn nghệ quần chúng đến thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa. Các hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao đời sống văn hóa là phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa. Hiện nay, phường Việt Trì có 58 nhà văn hóa, cùng 29 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, tạo không gian để người dân sinh hoạt cộng đồng, giao lưu, luyện tập văn nghệ, thể thao và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, Tết.

Từ các thiết chế này, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì thường xuyên. Các tổ dân phố tổ chức giao lưu, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, qua đó thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, các câu lạc bộ hát Xoan tiếp tục được duy trì, luyện tập và truyền dạy, góp phần bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ.

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn được triển khai sôi nổi. Phường tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tiêu biểu như Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng tân binh lên đường nhập ngũ” tại Công viên Văn Lang, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Các lễ hội truyền thống cũng được tổ chức trang trọng, an toàn, đúng quy định, trong đó có Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” và Lễ dâng hương tưởng nhớ công lao Hoàng tử Lang Liêu. Qua các hoạt động này, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được phát huy, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ.

Đồng chí Trần Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, cho biết: Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trước hết phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, phường tập trung phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, duy trì các câu lạc bộ và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động. Thời gian tới, phường tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, di sản.

Nhà văn hóa là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao của cộng đồng dân cư.

Xây dựng đời sống văn hóa không chỉ dừng ở việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn được thể hiện trong cách người dân xây dựng nếp sống, giữ gìn cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự và phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Trong năm 2025, toàn phường có 16.748 hộ được đưa vào bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó 16.524 hộ được công nhận, đạt 98,6%. Toàn phường có 34/ 44 tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa, đạt 77,2%.

Từ khi thực hiện sắp xếp, phường Việt Trì chú trọng rà soát, xây dựng lại hương ước, quy ước phù hợp với tên gọi, địa giới và điều kiện thực tế của 29 tổ dân phố. Những nội dung trong hương ước, quy ước được kế thừa, đồng thời bổ sung các quy định mới gắn với thực tế đời sống.

Người dân ký kết thực hiện hương ước của tổ dân phố.

Hương ước, quy ước tập trung giữ gìn truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, thực hiện dân chủ và đoàn kết cộng đồng.

Anh Nguyễn Đức Phúc - Tổ trưởng tổ dân phố Trưng Vương, phường Việt Trì chia sẻ: Hương ước, quy ước muốn thực hiện hiệu quả thì phải sát với đời sống và được người dân đồng thuận. Khi bà con cùng bàn bạc, thống nhất những việc cần làm, mọi người có ý thức trách nhiệm hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và đoàn kết trong tổ.

Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng đa dạng, kết hợp giữa hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, phường đã đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh và infographic, góp phần đưa thông tin về các hoạt động văn hóa đến gần người dân hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, người dân trên địa bàn phường cho biết: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức ở các nhà văn hóa giúp người dân có thêm nơi giao lưu, gặp gỡ. Người lớn tuổi có thể tham gia văn nghệ, thể thao, còn các gia đình có điều kiện cùng tham gia những hoạt động chung. Qua đó, mọi người gần gũi, chia sẻ và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi các thiết chế văn hóa được khai thác hiệu quả, phong trào văn hóa, văn nghệ được duy trì thường xuyên và người dân được tham gia trực tiếp, đời sống tinh thần ở khu dân cư ngày càng phong phú. Đây cũng là cơ sở để hình thành những cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.

Thời gian tới, phường Việt Trì tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, nhất là các câu lạc bộ hát Xoan; tăng cường tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa trên nền tảng số. Từ đó góp phần xây dựng phường Việt Trì ngày càng văn minh, giàu bản sắc và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Dương Chung