Trung Sơn xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng bộ, chính quyền xã Trung Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua đó, từng bước hình thành nếp sống văn minh, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Người dân xã Trung Sơn tích cực tham gia các hoạt động thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Là xã miền núi đặc biệt khó khăn, Trung Sơn hiện có 13 thôn, 1.442 hộ với 6.159 nhân khẩu; đồng bào Mường, Dao, H’Mông sinh sống chủ yếu. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 15,1%, hộ cận nghèo 17,1%. Đặc điểm đó đặt ra yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa phải gắn với chăm lo sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân.

Đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Đảng ủy xác định xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phải bắt đầu từ sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Quá trình triển khai, xã phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời khơi dậy sự chủ động, đồng thuận của Nhân dân, nhất là trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình, khu dân cư đoàn kết, văn minh”.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phong trào triển khai nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và từng thôn, xóm; hướng dẫn đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa, phân công thành viên phụ trách địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị ở cơ sở, hệ thống thông tin, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Việc bình xét danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, gắn với chấp hành chủ trương, chính sách, xây dựng gia đình hòa thuận, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội.

Cùng với đó, phong trào được triển khai song hành với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Người dân được vận động thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết.

6 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục duy trì ổn định; năng suất lúa đạt 55,8 tạ/ha, bằng 103,3% kế hoạch năm; trồng rừng tập trung đạt 180/200ha, bằng 90% kế hoạch, trồng 70.000 cây phân tán, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng gỗ khai thác đạt 7.053m3, tăng 15,12% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Từ đầu năm đến nay, xã đã trao trên 1.000 suất quà, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình xóa nhà tạm, từ năm 2025 đến nay, toàn xã có 66 căn nhà được bàn giao, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Đến nay, 100% thôn đều có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xã duy trì câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, giữ gìn và sử dụng tiếng Mường.

Việc đưa điểm du lịch cộng đồng tại khu Đâng với tên gọi “Trung Sơn điểm đến yêu thương” mở ra hướng khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan của địa phương phục vụ phát triển du lịch, từng bước tạo thêm sinh khí mới cho đời sống cộng đồng.

Các thôn trên địa bàn xã đều duy trì câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào ở Trung Sơn vẫn còn một số hạn chế. Nhận thức, trách nhiệm của một số chi ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở thôn chưa đồng đều; kinh tế phát triển còn chậm, một bộ phận hộ dân chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động văn hóa, thể thao còn hạn chế, một số thiết chế văn hóa chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Trung Sơn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào; phát huy trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và Ban công tác Mặt trận ở thôn trong hướng dẫn, theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện. Xã tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống Nhân dân; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động Nhân dân tham gia bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng thôn, để phong trào thực sự trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần xây dựng Trung Sơn ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển.

Anh Thơ