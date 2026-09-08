Phường Vân Phú: Tập huấn kỹ năng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng

Ngày 8/9, tại không gian nhà cổ Yến Lão, khu vực đình Hùng Lô, phường Vân Phú phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng hoạt động du lịch văn hóa cộng đồng cho hơn 40 học viên là các hộ kinh doanh, người dân và cán bộ làm công tác du lịch trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về đón tiếp, phục vụ khách; giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch; thuyết minh, xây dựng câu chuyện điểm đến; khai thác các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề đặc trưng phục vụ du lịch. Các nội dung về xây dựng, quản lý, vận hành mô hình lưu trú tại cộng đồng, tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với bảo vệ môi trường cũng được trao đổi, hướng dẫn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, giảng viên và học viên tập trung thảo luận về giải pháp quảng bá điểm đến, ứng dụng công nghệ và mạng xã hội trong giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, kết nối và thu hút du khách.

Trong chương trình, học viên trực tiếp tham gia hoạt động đón đoàn khách quốc tế đến tham quan đình cổ Hùng Lô, thưởng thức Hát Xoan; trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy tại không gian nhà cổ. Qua thực hành, học viên có thêm kỹ năng tổ chức, giới thiệu các sản phẩm trải nghiệm và quảng bá hình ảnh điểm đến trên nền tảng số.

Việc tổ chức lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh phường Vân Phú mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp phường Vân Phú và các xã Phượng Lâu, Hùng Lô, Kim Đức. Qua đó, mở rộng không gian và nguồn lực phát triển du lịch, đưa Hùng Lô trở thành địa bàn có nhiều lợi thế về du lịch văn hóa cộng đồng với quần thể đình, đền, chùa, không gian làng cổ, Hát Xoan và các nghề truyền thống.

Du khách trải nghiệm nghe Hát Xoan tại đình cổ Hùng Lô.

Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô đã được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh; sản phẩm “Du lịch cộng đồng Hùng Lô” được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2022. Làng cổ hiện còn gần 50 ngôi nhà có niên đại trên 100 năm. Các hoạt động nghe Hát Xoan, tham quan nhà cổ, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy, làm mì gạo... từng bước được khai thác thành sản phẩm du lịch.

Thông qua tập huấn, phường Vân Phú tiếp tục nâng cao kỹ năng làm du lịch cho cộng đồng dân cư, hướng tới khai thác hiệu quả các giá trị di sản, làng nghề và sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân từ hoạt động du lịch.

Ngọc Tuấn