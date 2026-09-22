Đưa lịch sử, di sản quê hương đến gần hơn với học sinh

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Sáng 22/9, Bảo tàng Hùng Vương phối hợp với Trường THCS Xuân Hòa, phân hiệu Ngọc Thanh (phường Xuân Hòa) tổ chức chương trình tuyên truyền, giới thiệu về các di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu cổ vật gắn với lịch sử dựng nước, giữ nước đến các em học sinh.
Tại chương trình, Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu gần 200 tư liệu, hiện vật, gồm tranh, ảnh, cổ vật gắn với lịch sử dựng nước, giữ nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Trong đó, nổi bật là các nhóm hiện vật giới thiệu về những di tích lịch sử và phong trào cách mạng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Cán bộ Bảo tàng Hùng Vương giới thiệu tranh, ảnh gắn với lịch sử dựng nước, giữ nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đến học sinh.
Thông qua hình thức trưng bày trực quan, học sinh có cơ hội tìm hiểu lịch sử từ những hiện vật, hình ảnh cụ thể; giúp các em hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng, những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.
Chương trình là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới hình thức giáo dục lịch sử, tạo không gian học tập trực quan, giúp lịch sử và di sản quê hương trở nên gần gũi, sinh động hơn đối với thế hệ trẻ.
Thúy Hường
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