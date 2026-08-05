Động lực để nông dân thi đua phát triển kinh tế

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm. Từ nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế tập thể và mở rộng thị trường tiêu thụ, tổ chức Hội đang trở thành điểm tựa giúp nông dân đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, bền vững.

Nông dân xã Cự Đồng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, thu hái và chế biến, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, xây dựng vùng chè phát triển theo hướng bền vững.

Những năm gần đây, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với hơn 230.000 hội viên đăng ký tham gia mỗi năm. Điều đáng ghi nhận không chỉ ở quy mô mà còn ở chất lượng khi ngày càng nhiều nông dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật và hướng đến thị trường.

Nếu như trước đây các mô hình chủ yếu tập trung mở rộng quy mô sản xuất thì nay trọng tâm đã chuyển sang phát triển theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành những “đầu tàu” ở cơ sở, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường, tạo việc làm và xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế hợp tác.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp hàng nghìn hộ dân đầu tư mở rộng sản xuất. Đến tháng 6/2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý 545 dự án với tổng nguồn vốn trên 191 tỷ đồng. Cùng với đó, dư nợ ủy thác thông qua các ngân hàng và tổ chức tín dụng đạt hơn 8.275 tỷ đồng, tạo điều kiện để nông dân đầu tư máy móc, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả.

Mô hình trồng cam mang lại hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã Cao Phong.

Hiệu quả từ nguồn vốn này được thể hiện rõ tại xã Minh Đài. Phát huy lợi thế đồi rừng rộng, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, Hội Nông dân xã đã thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Chăn nuôi dê sinh sản” và giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên các thôn Tân Trào, Tân Lập và Tân Thư nhằm liên kết sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và tìm đầu ra ổn định.

Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, 14 hộ hội viên đã được giải ngân 700 triệu đồng, mỗi hộ vay 50 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng để đầu tư con giống và nâng cấp chuồng trại. Quy mô ban đầu 132 con dê sinh sản, dự kiến sau 3 năm đàn dê sẽ phát triển lên khoảng 500 con, góp phần hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung.

Bà Xa Thị Nguyện, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Chăn nuôi dê sinh sản” cho biết nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng cường liên kết sản xuất và từng bước phát triển chăn nuôi hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.

Bên cạnh hỗ trợ vốn và khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số đang được Hội Nông dân tỉnh xác định là động lực quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Hội đã ký kết chương trình phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ nhằm đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; xây dựng cơ sở dữ liệu số; thúc đẩy thương mại điện tử; hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong quản trị hợp tác xã, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử mà hướng tới đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, quản trị và kết nối thị trường. Người nông dân từng bước tiếp cận các công cụ quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.

Song hành với chuyển đổi số, kinh tế tập thể tiếp tục được xác định là nền tảng để tổ chức lại sản xuất. Thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã và chi hội nghề nghiệp, nông dân có điều kiện liên kết với doanh nghiệp, thống nhất quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Định hướng này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong vai trò của tổ chức Hội, từ phát động phong trào sang kiến tạo, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nông dân trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng tạo điều kiện phát triển theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới.

Phương Thanh