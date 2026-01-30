Dong riềng vào vụ, Cao Sơn thêm mùa hy vọng

Những ngày gần Tết Nguyên đán, trên các khu vườn, sườn đồi, vạt nương của xã Cao Sơn, cây dong riềng bước vào vụ thu hoạch. Là cây trồng gắn bó với đời sống sản xuất của người dân và được xem là cây xoá đói, giảm nghèo của địa phương, dong riềng dù giá trị kinh tế chưa cao, nhưng nếu được định hướng phát triển gắn với sản xuất, chế biến và liên kết tiêu thụ sẽ có điều kiện trở thành cây trồng chủ lực, góp phần ổn định sinh kế cho người dân vùng cao.

Những vườn, đồi dong riềng đang đến độ thu hoạch ở Cao Sơn.

Cao Sơn là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trước đây, sản xuất nông nghiệp của người dân chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp, manh mún, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Do địa hình đồi núi dốc, đất canh tác hạn chế khiến việc lựa chọn cây trồng phù hợp luôn là bài toán đặt ra đối với chính quyền và người dân địa phương. Trong bối cảnh đó, cây dong riềng đã và đang được xác định là cây trồng phù hợp, góp phần tạo sinh kế và ổn định đời sống cho bà con.

Toàn xã hiện có gần 500ha dong riềng, tập trung chủ yếu tại các xóm: Sèo, Sơn Phú, Nà Chiếu, Tằm. Đây là loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng cao, có khả năng sinh trưởng tốt trên đất dốc, ít sâu bệnh, không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp, phù hợp với tập quán canh tác của người dân.

Cây dong riềng dễ trồng, ít sâu bệnh.

Theo tính toán, trung bình mỗi héc-ta dong riềng cần đầu tư khoảng 15 - 20 triệu đồng cho giống, phân bón và công chăm sóc. Sau thời gian trồng khoảng 9 - 10 tháng, trừ chi phí, người dân có thể thu về từ 40 - 50 triệu đồng mỗi năm. Mức thu nhập này tuy chưa cao so với nhiều loại cây trồng khác, song đây là nguồn thu quan trọng, góp phần cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững.

Vụ năm nay, dong riềng được đánh giá chất lượng củ to, chắc, nhiều tinh bột.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, hoạt động thu hoạch, tiêu thụ dong riềng trên địa bàn xã diễn ra sôi động. Trên các tuyến đường liên xóm, liên xã, xe của thương lái nối nhau vào bản thu mua dong riềng. Người dân tranh thủ thu hoạch, vận chuyển dong từ nương đồi xuống các điểm cân bán, tạo nên nhịp lao động khẩn trương. Nguồn thu từ dong riềng giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt, chuẩn bị đón Tết.

Không khí thu hoạch tấp nập trên những vườn dong riềng.

Trên các sườn đồi, vạt nương dong riềng trải dài, việc thu hoạch diễn ra tập trung, đồng loạt. Với nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, dong riềng là kế sinh nhai lâu dài. Dù có những thời điểm giá cả biến động, song bà con vẫn duy trì trồng dong riềng bởi đây là cây trồng ít rủi ro, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng đầu tư của người dân.

Chị Lê Thị Hương, xóm Sèo, xã Cao Sơn thu hoạch dong riềng.

Chị Lê Thị Hương, xóm Sèo chia sẻ: "Vụ năm nay, gia đình tôi trồng khoảng 4.000m2 dong riềng, thu nhập đạt trên 10 triệu đồng. Thu nhập không lớn nhưng cây dong riềng dễ trồng, ít phải chăm sóc, phù hợp với điều kiện của gia đình. Có thêm nguồn thu từ dong riềng giúp chúng tôi yên tâm sản xuất và lo chi tiêu cuối năm."

Bên cạnh những kết quả, việc tiêu thụ dong riềng hiện nay chủ yếu vẫn dừng ở bán nguyên liệu thô, giá trị gia tăng chưa cao. Khi vào chính vụ, sản lượng lớn khiến giá thu mua có thời điểm giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng. Đây là vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển cây dong riềng theo hướng bền vững.

Cán bộ Hội Nông dân xã Cao Sơn chia sẻ với hội viên về định hướng phát triển cây trồng gắn với sản xuất, chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Hà Thị Khanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Sơn cho biết: "Thời gian qua, địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân duy trì diện tích dong riềng hiện có, đồng thời từng bước định hướng phát triển cây trồng này gắn với chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm. Nếu chỉ bán nguyên liệu như hiện nay thì hiệu quả kinh tế chưa cao. Về lâu dài, xã mong muốn thu hút đầu tư vào chế biến tinh bột dong riềng, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân”.

Trong định hướng phát triển nông nghiệp, dong riềng tiếp tục được xã Cao Sơn xác định là cây trồng chủ lực, gắn với mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn. Từ hiệu quả thực tế, cây dong riềng không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn mở ra hướng đi phù hợp trong khai thác tiềm năng đất đai vùng cao, để mỗi độ Tết đến, Xuân về, niềm vui no ấm hiện hữu rõ hơn trên những bản làng.

Hồng Duyên