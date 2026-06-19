Đông Thành xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi xả thải trái phép

Ngày 19/6, ông Hà Trường Sơn - Chủ tịch UBND xã Đông Thành cho biết, Công an xã đã phát hiện và làm rõ hàng loạt sai phạm tại dự án trang trại chăn nuôi lợn quy mô hơn 1.000 con nái của Công ty TNHH Hồng Dương, đặt tại khu 8 Khải Xuân.

Kết quả kiểm tra thực tế, doanh nghiệp dù đã đi vào hoạt động nhưng không thực hiện đăng ký môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, cơ sở này từng bị xử phạt do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Qua phân tích mẫu nước thải độc lập, cơ quan chức năng xác định nhiều chỉ số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép ở mức cao. Cụ thể, tổng phốt pho (P) vượt 7,02 lần; BOD5 vượt 4,2 lần; tổng nitơ (N) vượt 3,46 lần; COD vượt 2,89 lần; TSS vượt 1,94 lần và Coliform vượt 1,16 lần.

Không chỉ dừng lại ở hành vi xả thải trái phép, doanh nghiệp này còn bị phát hiện tự ý thu gom đất trồng lúa và đào 4 ao với tổng diện tích lên tới gần 7.910 m2 để chứa nước thải trước khi xả ra hệ thống mương thủy lợi địa phương. Hành vi này được xác định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ đất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Công ty TNHH Hồng Dương thực hiện hành vi xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Cũng theo ông Sơn, trên cơ sở hồ sơ do Công an xã lập, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hồng Dương với tổng số tiền 492 triệu đồng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm.

Hệ thống bể chứa nước thải của Công ty TNHH Hồng Dương đã được UBND xã Đông Thành yêu cầu khẩn trương điều chỉnh, khắc phục nghiêm túc các vi phạm đã diễn ra.

Thông tin với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Thành nhấn mạnh: Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở trên nhằm đảm bảo yêu cầu về phát triển kinh tế nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Minh Tự