Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

ĐT nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn để săn HCV SEA Games 33

Trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn, ĐT nữ Việt Nam đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Sáng 19/11, Đội tuyển nữ Việt Nam đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các Vua Hùng, trước khi bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng tại SEA Games 33.

Trong không khí linh thiêng, thầy trò HLV Mai Đức Chung bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng phía trước, hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao tại SEA Games 33. Các cầu thủ đồng thời thể hiện khát khao cống hiến, tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn để săn HCV SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các Vua Hùng, trước khi bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch rạng sáng 21/11, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Tại thành phố Nagoya, ĐT nữ Việt Nam dự kiến có các buổi tập chuyên môn cường độ cao cùng 3 trận giao hữu nhằm kiểm tra lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng để đội hướng đến SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới. Đợt tập huấn kỳ vọng giúp ĐT nữ Việt Nam nâng cao thể lực, rèn giũa bản lĩnh và tinh thần thi đấu.

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ nằm ở bảng B - được nhận định có nhiều thử thách khi các đối thủ Malaysia, Myanmar duy trì lực lượng ổn định, trong khi Philippines sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, với nhiều cầu thủ trẻ cần thời gian bồi dưỡng và phát triển. Trước ngày lên đường đội tuyển nữ gặp bất lợi khi tiền vệ Nguyễn Thị Vạn bị chấn thương trong trận đấu tập chiều 18/11/2025.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: ĐT nữ Việt Nam Khu Di tích lịch sử Đền Hùng HLV Mai Đức Chung Nhật Bản Sea games đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn Dâng hương Phú thọ Hcv
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long