In Bảo Ngọc – Đối tác chiến lược cho doanh nghiệp cần bao bì chất lượng và tối ưu chi phí

Việc lựa chọn đơn vị in ấn bao bì uy tín không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tạo dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp. Sau hơn 15 năm hoạt động, In Bảo Ngọc đã trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp tại TP.HCM và trên cả nước, mang đến các giải pháp bao bì toàn diện.

Hành trình hơn 15 năm xây dựng niềm tin

Được thành lập từ ngày 05/09/2008, xưởng In Bảo Ngọc bắt đầu từ một xưởng in quy mô nhỏ tại số 424 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM (trước đây là Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú). Sau hơn một thập kỷ không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu in ấn ngày càng đa dạng của khách hàng, In Bảo Ngọc đã khẳng định được vị thế hàng đầu được đông đảo doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn khi cần in ấn bao bì cho các dự án quan trọng.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Trong suốt hơn 15 năm hoạt động, In Bảo Ngọc luôn kiên định với những sứ mệnh cốt lõi gồm:

- Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ in hộp giấy , in bao bì carton, túi giấy... có chất lượng tốt, độ bền màu cao và có mức giá phải chăng.

- Không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ in, cải tiến quy trình nhằm tối ưu hóa chi phí và rút ngắn thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra.

- Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng từ khi tiếp nhận yêu cầu, tư vấn thiết kế, theo dõi sản xuất cho đến khi hoàn thiện, bàn giao sản phẩm.

- Tích cực sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường và khuyến khích khách hàng lựa chọn các giải pháp bao bì có thể phân hủy sinh học như túi giấy kraft, hộp giấy tái chế thay vì nhựa truyền thống.

Năng lực sản xuất của xưởng In Bảo Ngọc Đội ngũ nhân viên

Điểm mạnh của In Bảo Ngọc nằm ở đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm thực tế. Không dừng lại ở kiến thức chuyên môn, mỗi thành viên đều thường xuyên được đào tạo, cập nhật xu hướng công nghệ in mới nhất để có thể tư vấn và mang đến cho khách hàng giải pháp bao bì hiệu quả nhất.

Hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo chất lượng thành phẩm

Để tạo ra những sản phẩm bao bì đạt chuẩn, C ông ty In Bảo Ngọc ứng dụng hệ thống công nghệ in ấn hiện đại hàng đầu hiện nay:

- Máy in offset Heidelberg từ Đức.

- Máy in offset Mitsubishi của Nhật Bản.

- Máy in kỹ thuật số công nghiệp Fuji Xerox và Konica Minolta.

- Máy in Samsung khổ nhỏ.

- Máy cắt bế tem nhãn decal Graphtec từ Nhật Bản.

Giải pháp bao bì toàn diện cho mọi ngành hàng

Một trong những lý do khách hàng lựa chọn In Bảo Ngọc là sự đa dạng trong danh mục sản phẩm. Một số sản phẩm nổi bật In Bảo Ngọc cung cấp như:

- Hộp giấy cao cấp

- Hộp giấy mỹ phẩm

- Thùng carton

- Hộp quà tặng

- Túi giấy kraft

- Túi giấy mỹ phẩm

- Túi giấy thời trang

- Tem nhãn decal

- Sticker dán

- Tờ rơi

- Catalogue

- Biểu mẫu

- Bao thư

- Danh thiếp...

Quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ

Công ty In Bảo Ngọc áp dụng quy trình sản xuất theo từng bước rõ ràng, mỗi công đoạn đều được kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Ngay từ khâu tiếp nhận yêu cầu, đội ngũ nhân viên sẽ xác nhận kỹ thông tin về kích thước, màu sắc, vật liệu, số lượng sản phẩm sau đó mới tiến hành thiết kế mẫu. Khi mẫu thiết kế hoàn tất sẽ được gửi cho khách hàng kiểm duyệt, chỉ khi mẫu được phê duyệt, đơn hàng mới bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt theo số lượng đặt hàng.

Trong quá trình in, nhân viên kỹ thuật sẽ thường xuyên kiểm tra để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đồng đều về chất lượng.

Tư vấn giá minh bạch

Tại In Bảo Ngọc, quy trình tư vấn giá được thực hiện công khai, rõ ràng ngay từ đầu. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 0936 114 116 hoặc để lại thông tin trên website hoặc fanpage, In Bảo Ngọc sẽ tiếp nhận và liên hệ lại với khách hàng để tư vấn tận tình, chi tiết về dịch vụ để khách hàng dễ dàng so sánh và đưa ra quyết định.

In Bảo Ngọc - Đối tác đáng tin cậy cho dự án bao bì của bạn

Đến với In Bảo Ngọc, quý khách hàng không chỉ tìm được một xưởng in đơn thuần mà là một đối tác chiến lược - người hiểu rõ nhu cầu, tư vấn giải pháp tối ưu và cam kết đồng hành cùng khách hàng đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Hơn 15 năm kinh nghiệm, hệ thống máy móc hiện đại, quy trình sản xuất chặt chẽ cùng đội ngũ tận tâm. Xưởng In Bảo Ngọc tự tin sẽ mang đến cho quý doanh nghiệp những sản phẩm bao bì chất lượng nhất, giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh hiệu quả.

Thông tin liên hệ Xưởng In Hộp Giấy, Túi Giấy Giá Rẻ - In Bảo Ngọc

- Địa chỉ: 424 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP. HCM

- Hotline: 0936 114 116 (Ưu tiên) – 0983 533 536

- Email: inbaongoc.com@gmail.com

- Website: inbaobigiay.vn